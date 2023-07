Autonomie alimentaire et vitalité économique de nos régions - Québec octroie près de 1,4 million de dollars pour le développement du secteur bioalimentaire de la Capitale-Nationale et de Lévis

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un financement de près de 1,4 million de dollars dans le cadre du renouvellement de l'Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis 2023-2025. Cette entente vise à accentuer la concertation et la mobilisation de la région tout en soutenant l'essor du secteur agricole et agroalimentaire.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge de visites d'entreprises agricoles à l'île d'Orléans. Il était accompagné pour l'occasion de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

Les montants octroyés par le gouvernement du Québec sont répartis de la manière suivante :

900 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ);

450 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN);

45 000 $ du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

Globalement, l'entente permettra d'injecter 2 541 872 $ à l'économie de la Capitale-Nationale et de Lévis, sur une période de trois ans, grâce à la contribution des partenaires régionaux, soit la Ville de Québec, la Ville de Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), les six MRC de la région (Portneuf, Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, L'Île-d'Orléans, Charlevoix, Charlevoix-Est) et l'UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord (UPACNCN).

Citations

« Je suis heureux d'annoncer le renouvellement de cette entente, qui contribue à développer les potentiels bioalimentaires de la Capitale-Nationale et de Lévis grâce à un ensemble d'actions concertées réalisées par les acteurs du milieu. En reconnaissant les dynamiques uniques ici et en adaptant les interventions aux spécificités des gens qui habitent la région, on favorise la prospérité et on accroît notre autonomie alimentaire. Le leadership et l'enthousiasme démontrés par les partenaires permettront de maintenir la mobilisation, de réaliser des projets à portée régionale et d'accélérer le développement de ce secteur stratégique pour notre autonomie alimentaire durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le renouvellement de cette entente favorise la mobilisation des partenaires bioalimentaires et des acteurs régionaux. Je suis fier de cet important soutien, qui contribue à faire de la grande région de Québec un pôle économique prospère et durable. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette initiative contribuera à dynamiser les milieux de travail dans la région. En réalisant des projets qui tiennent compte des spécificités d'une région, nous donnons un sens au travail à accomplir et nous contribuons à stimuler l'engagement professionnel des individus. Je suis très heureuse que cette entente soit renouvelée! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Il est indispensable de doter notre région d'un accès privilégié aux producteurs et aux agrotransformateurs. Tisser des liens et mettre en commun notre expertise et notre leadership nous permettent de faire un pas de plus vers cette autonomie alimentaire. Notre belle et grande région a vraiment tout ce qu'il faut pour être un acteur majeur dans ce domaine. L'Entente permet de propulser les projets et les initiatives qui alimentent les acteurs sur le terrain. »

Pierre Tremblay, président du comité directeur de l'Entente, préfet de la MRC de Charlevoix et maire de la municipalité des Éboulements

Faits saillants

L'Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis 2023-2025 permet entre autres de mettre en œuvre les projets de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis, dont le Plan d'action 2023-2025 visé par la présente entente.

La gouvernance de l'entente sera assurée par un comité de gestion formé d'un représentant de chacune des parties. La Communauté métropolitaine de Québec agira à titre de gestionnaire du fonds et aura comme mandat d'administrer les sommes versées par les signataires.

L'entente, d'un montant total de 2 541 872 $, fait l'objet d'un engagement accru du milieu :

MAPAQ : 900 000 $ par l'entremise du programme Territoires : priorités bioalimentaires;



SCN : 450 000 $ issus du Programme d'appui aux actions régionales;



MESS : 45 000 $ en vertu de la mesure Concertation pour l'emploi;



Ville de Québec : 450 000 $;



Ville de Lévis : 113 582 $;



CMQ : 165 000 $;



Six MRC : 358 290 $;



UPACNCN : 60 000 $.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :



Twitter LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Jean-Bernard Marchand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 418 446-9785, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca