Automatiser les entreprises pour accroître leur productivité - Plus de 5,6 M$ à Siemens Canada pour agrandir et moderniser son usine de Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, annoncent un investissement sous forme de prêt pouvant aller jusqu'à 5 606 750 $ à Siemens Canada pour soutenir l'agrandissement et la modernisation de son usine de fabrication de produits électriques, située à Drummondville.

Le projet vise à créer 52 emplois de qualité et à accroître la capacité de production de Siemens Canada grâce à l'ajout d'une superficie de 60 000 pieds carrés à l'usine de Drummondville, en plus d'élargir la gamme de produits d'appareillage électrique destinés notamment au secteur industriel. Il permettra également à l'entreprise d'intégrer des technologies numériques et des logiciels de contrôle intelligents qui augmenteront davantage la performance de son usine.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire pour le gouvernement du Québec d'investir dans la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés.

« Un avenir prometteur se dessine pour les entreprises qui innovent et investissent dans leur productivité. Avec ce projet, Siemens Canada franchit une étape importante pour devenir une véritable vitrine pour la fabrication de produits électriques. Notre gouvernement est fier de l'aider à suivre la voie de l'automatisation et de la transformation numérique pour renforcer sa présence sur le marché et continuer de faire rayonner l'expertise québécoise à l'échelle nord-américaine. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« En agrandissant et en modernisant ses installations, Siemens Canada contribue à la création d'emplois de qualité et renforce le tissu industriel de Drummondville. Votre gouvernement est heureux d'appuyer ce projet structurant, qui témoigne de la volonté de l'entreprise de s'ancrer dans notre région, tout en accroissant sa compétitivité sur les marchés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'usine de Siemens Canada à Drummondville est une source de fierté pour notre région et un pilier du savoir-faire québécois en matière d'innovation industrielle. Cet investissement vient consolider la place de Drummondville en tant que carrefour de la fabrication intelligente au Québec. C'est une excellente nouvelle pour notre économie locale, pour les travailleurs d'ici et pour toute la filière électrique qui continue de rayonner grâce à des projets visionnaires comme celui-ci. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Depuis plus de cinquante ans, Siemens Canada fabrique fièrement à Drummondville des produits électriques de haute qualité pour le marché canadien. Avec cette expansion et cette modernisation, nous pourrons continuer de croître et de nous adapter pour mieux servir les clients et les partenaires canadiens, tout en créant des emplois et en renforçant le secteur de la fabrication numérique au Québec. Nous remercions le gouvernement du Québec ainsi que son intermédiaire Investissement Québec pour leur soutien dans la réalisation de ce projet, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat et de voir se concrétiser de nombreux avantages pour toutes les parties impliquées. »

Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada

Depuis 1912, Siemens Canada évolue dans les domaines de l'industrie, de l'infrastructure, du transport et de la santé. Que ce soit pour créer des usines plus efficaces en ressources, des chaînes d'approvisionnement plus résilientes ou des bâtiments et des réseaux plus intelligents, l'entreprise développe des technologies avec l'objectif de servir la population. Elle possède trois usines de fabrication au Canada , dont celle située à Drummondville , qui se spécialise dans la fabrication de produits électriques (panneaux de contrôle et de distribution électrique, tableaux de commutation, centres de compteurs, etc.) pour les secteurs résidentiel et industriel.

