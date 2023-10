La Sun Life offre des solutions et des conseils globaux pour aider les Canadiens à planifier leur retraite

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Les gens passent la majorité de leur vie à épargner en espérant avoir une retraite paisible. Mais avec la hausse de l'inflation, des taux d'intérêt et des coûts liés aux soins de santé, bon nombre de retraités disent que la vie à la retraite leur coûte plus cher que prévu1.

Pour faire durer leur épargne-retraite jusqu'à la fin de leur vie, les Canadiens ont besoin d'aide. Le retrait de l'épargne-retraite peut être un processus délicat. Au pays, la grande majorité des personnes de plus de 40 ans (85 %) ne sait pas vraiment comment s'y prendre2.

« Pour beaucoup de Canadiens, la vision "traditionnelle" de la retraite ne s'applique plus. La retraite ne se limite pas à l'aspect financier. Les gens ont besoin de soutien pour cette étape de leur vie, affirme Eric Monteiro, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite, Sun Life. Avec les employeurs, nous aidons les employés à repenser leur revenu de retraite. Pour profiter de la retraite dont vous rêvez, il vous faut du soutien, des conseils et une stratégie. »

Démystifier la transformation de l'épargne en revenu

Le passage de l'épargne au décaissement -- c'est-à-dire le retrait de l'épargne-retraite -- est complexe. Avoir une stratégie permet d'optimiser l'épargne durement gagnée et de prendre en compte les coûts prévus et imprévus associés à la retraite. Les personnes qui obtiennent de l'aide en voient les avantages à long terme :

80 % des gens sont plus confiants à l'égard de leur retraite quand ils ont un plan financier 2 .

. Les personnes qui bénéficient d'un régime d'épargne-retraite au travail de la Sun Life prennent en moyenne leur retraite 1,5 an plus tôt que la moyenne des gens au pays 3 .

. Les personnes qui bénéficient d'un régime d'épargne-retraite au travail de la Sun Life et utilisent des outils financiers numériques ont un solde de compte moyen presque deux fois plus élevé que celles qui n'utilisent pas ces outils2.

« Il n'existe pas d'approche universelle pour se préparer à la retraite. Pour répondre aux besoins uniques de chaque personne, la Sun Life offre des conseils sur mesure par divers canaux numériques et par téléphone, ainsi que des vidéos et des outils, explique Eric Monteiro. Ce soutien personnalisé favorise l'atteinte d'une sécurité financière durable pour les employés, afin qu'ils puissent vivre la retraite dont ils rêvent. »

Les employeurs contribuent à combler l'écart entre l'épargne-retraite et le revenu de retraite

La majorité des employeurs (70 %) veulent aider leur personnel à comprendre le processus de décaissement2. La Sun Life, l'un des plus importants fournisseurs de régimes collectifs de retraite au pays, a conçu un Guide sur le décaissement pour aider les employeurs à soutenir leur personnel. On y décrit les solutions et les ressources novatrices disponibles pour soutenir les employés jusqu'à la retraite et au-delà.

Accroître la sécurité financière est l'un des moyens qu'utilise la Sun Life pour concrétiser son ambition en matière de durabilité. Lisez le rapport Objectif épargne 2023 pour en savoir plus sur les tendances entourant l'épargne au travail et le revenu de retraite au pays.

