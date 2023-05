Assises du tourisme 2023 : Caroline Proulx annonce un investissement de 214 M$ pour assurer la compétitivité de l'industrie touristique au Québec

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé des mesures totalisant 214 millions de dollars pour soutenir la croissance de l'industrie touristique à l'occasion de la 17e édition des Assises du tourisme, qui se déroule aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal.

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, ont également participé à cet événement qui, cette année, a pour thème Pour une industrie vivante, prospère et durable. Cet événement d'envergure est une occasion pour plus de 500 participants d'échanger sur les défis qui attendent l'industrie et d'imaginer les moyens d'y faire face pour assurer sa croissance.

Tout d'abord, la ministre Proulx a profité de l'occasion pour annoncer que 210 millions de dollars additionnels seront disponibles pour les trois prochaines années afin de poursuivre le développement des attraits touristiques du Québec. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à soutenir le tourisme.

En effet, le Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) est reconduit pour les trois prochaines années. Ainsi, ce sont 60 millions de dollars par année qui seront disponibles sous forme de prêts et de garanties de prêt. Le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) sera quant à lui bonifié de 30 millions de dollars. L'objectif : appuyer le développement et la consolidation d'une offre innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, et ce, partout au Québec.

Ensuite, la ministre Proulx a annoncé un investissement supplémentaire de 4 millions de dollars pour prolonger le programme Explore Québec sur la route jusqu'au 31 mars 2025. Rappelons que ce programme offre des forfaits attrayants et à tarif réduit, sans transport aérien, à destination des régions du Québec. Cette nouvelle annonce s'ajoute à l'enveloppe initiale de 10 millions de dollars, bonifiée de 3 millions de dollars en février 2022, portant l'enveloppe de ce programme à 17 millions de dollars.

Main-d'œuvre et tourisme international

De son côté, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer un projet qui permettra à 3 000 demandeurs d'asile d'intégrer, au cours des trois prochaines années, un emploi dans le secteur touristique et ainsi de répondre rapidement aux besoins de main-d'œuvre. Les maillages entre les entreprises touristiques et les demandeurs d'asile seront chapeautés par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Les services d'accompagnement en matière d'emploi et de jumelage seront offerts à partir du mois de juin.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Martine Biron, ont annoncé que des démarches auront lieu au cours des prochaines semaines afin de mettre à profit le réseau de délégations générales et de représentations du Québec à l'internationale dans la promotion de la destination à l'étranger.

Finalement, Mme Biron a également profité de sa présence pour parler aux participants du Plan d'action pour la promotion internationale de l'agrotourisme et du tourisme gourmand 2022-2025 du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, dévoilé en juin dernier.

Doté d'une enveloppe de 550 000 $ sur trois ans, ce plan d'action a pour objectif de faire de l'agrotourisme et du tourisme gourmand une véritable carte de visite pour tout le Québec sur la scène internationale. À titre d'exemple, le plan d'action a notamment soutenu Tourisme Haut-Richelieu, à hauteur de 25 000 $ sur deux ans, pour le développement de l'identité et de la plateforme numériques du circuit agrotouristique international. Ce projet ainsi que les autres actions soutenues permettront par le fait même d'accroître la notoriété du Québec comme destination touristique.

Citations :

« L'industrie touristique est un moteur important de développement économique pour le Québec. On y croit, et c'est pourquoi on y met les investissements nécessaires. On souhaite hisser à nouveau ce secteur dans le palmarès des principaux produits d'exportation du Québec, hausser les dépenses touristiques des visiteurs de l'international et doubler celles au chapitre du tourisme d'affaires. Pour ce faire, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, notamment dans le cadre de nos assises annuelles, afin de faire face aux défis actuels de l'industrie et de se doter d'une stratégie de croissance durable du tourisme au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Dans le contexte actuel, on doit multiplier les efforts pour intégrer en emploi le plus de travailleurs possible. Il s'agit de l'une de mes priorités en tant que ministre de l'Emploi. Avec cette annonce, notre objectif est de faciliter le quotidien des entreprises touristiques en facilitant l'embauche des demandeurs d'asile dans cette industrie. Grâce à ce projet, ce sont 3 000 personnes que nous espérons voir intégrer un emploi d'ici les trois prochaines années. C'est un outil de plus que nous mettons ainsi en place et qui aura des retombées dès cet été! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Comme vaisseau amiral de la langue française en Amérique du Nord, le Québec a beaucoup à offrir. Avec notre imposant réseau de 34 représentations dans 19 pays, nous allons continuer nos efforts avec le ministère du Tourisme pour faire la promotion du Québec et de ses charmes et donner envie au plus grand nombre de venir nous visiter. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les Assises du tourisme sont un événement organisé par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. En plus des conférences et des activités de réseautage, cette édition est l'occasion de lancer, au cours d'ateliers, les bases d'un nouvel élan vers une stratégie de croissance durable du tourisme au Québec. Les entreprises touristiques, les partenaires de l'écosystème touristique et les représentants gouvernementaux sont invités à identifier des obstacles et des solutions concrètes pour une industrie vivante, prospère et durable.





Depuis 2018, le PADAT présente des résultats probants : 146 projets ont été soutenus et 290 millions de dollars accordés, pour des investissements de plus de 616 millions de dollars qui auront été réalisés dans l'industrie touristique grâce à ce programme. De nombreux projets structurants ont ainsi été soutenus au fil des années. Par exemple :

Projet de réfection des infrastructures de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac;



Projet de développement de l'offre touristique hivernale et estivale de l'entreprise Chic-Chac, en Gaspésie.





Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions de dollars. Depuis son lancement, en juin 2021, 91 projets ont été soutenus.





Lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique pour aider à faire face aux répercussions liées à la pandémie de COVID-19, le programme Explore Québec sur la route visait à encourager le tourisme intra-Québec et à soutenir du même coup les entreprises touristiques. De juin 2020 à mars 2023, Explore Québec sur la route a généré 37,8 millions de dollars en dépenses touristiques.





Puisque le contexte a évolué depuis le lancement de ce programme en 2020, quelques ajustements sont apportés. Afin de favoriser le prolongement de la saison touristique, les forfaits seront disponibles pour les mois d'octobre à avril, à l'exception des forfaits scolaires, qui pourront s'étendre de septembre à juin. De plus, les forfaits responsables, durables et éducatifs seront privilégiés.





Quelques données économiques du tourisme en 2019 :

Recettes touristiques de 16,4 milliards de dollars, incluant une entrée de fonds additionnels de 4 milliards de dollars;



Sommet de 11,5 milliards de dollars pour le produit intérieur brut touristique;



Un des premiers secteurs d'exportation derrière les aéronefs, les moteurs et les pièces ainsi que l'aluminium et les alliages d'aluminium.





Près de 23 500 entreprises étaient associées au tourisme en 2022, soit près de 9 % du nombre total d'entreprises au Québec.

