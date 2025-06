Collaboration internationale pour le développement de nos secteurs stratégiques - Le gouvernement du Québec et la Ville métropolitaine de Daejeon signent une entente de collaboration

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la 31e édition de la Conférence de Montréal, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et le maire de la Ville métropolitaine de Daejeon, en Corée du Sud, M. Lee Jang-woo, ont signé une entente de collaboration qui permettra de développer des projets communs en recherche et en innovation, notamment dans les secteurs stratégiques de l'aérospatiale, des biotechnologies, des semi-conducteurs et des technologies quantiques.

Cette entente facilitera la création de consortiums pouvant inclure des universités, des entreprises, des jeunes pousses ainsi que des centres et des instituts de recherche situés au Québec et dans la métropole de Daejeon. Celle-ci vise également à promouvoir l'échange de talents pour le développement technologique et la commercialisation des innovations.

Pour favoriser les collaborations scientifiques et technologiques, le Québec pourra s'appuyer sur les ressources en place au sein de la Délégation du Québec à Séoul. De son côté, la Ville métropolitaine de Daejeon souhaite ouvrir un bureau au Québec au cours des prochains mois en vue d'assurer une présence physique en sol québécois.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans les secteurs stratégiques de notre économie et de conclure des alliances avec des partenaires dans le but de nous démarquer à l'échelle internationale. La diversification des marchés demeure essentielle pour stimuler la croissance durable du Québec et renforcer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Citations :

« Je suis fier de cette entente avec la Ville métropolitaine de Daejeon, un pôle mondial de premier plan en matière de recherche et développement, qui permettra d'établir encore plus de liens entre nos écosystèmes respectifs. Notre gouvernement favorise ainsi l'essor de secteurs stratégiques pour le Québec, en plus de contribuer à consolider notre position dans un marché en pleine croissance. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cette entente avec Daejeon reflète notre volonté mutuelle de bâtir des ponts durables entre l'innovation, la recherche et le développement économique. Dans le contexte présent, il est essentiel de soutenir les entreprises québécoises dans leurs démarches visant à élargir et à diversifier leurs partenariats à l'international, notamment avec un allié fiable et stratégique comme la Corée du Sud. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Québec et la métropole de Daejeon sont des endroits où la science, la technologie et la créativité prospèrent. Cet accord marque le début de notre coopération dans les industries d'avenir. Nous nous réjouissons de la collaboration étroite des deux gouvernements pour consolider notre position dans l'écosystème technologique mondial. »

Lee Jang-woo, maire de la Ville métropolitaine de Daejeon

Faits saillants :

La région métropolitaine de Daejeon est l'une des plus importantes grappes d'innovation en Corée du Sud et à l'échelle mondiale, classée au 7 e rang par intensité des pôles de science et de technologie, par rapport à la population, de l'Index des grappes d'innovation dans l'Indice mondial de l'innovation 2024 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les secteurs technologiques phares de Daejeon sont l'aérospatiale, les biotechnologies, la défense, la microélectronique et les semi-conducteurs, les technologies quantiques ainsi que la robotique.

rang par intensité des pôles de science et de technologie, par rapport à la population, de l'Index des grappes d'innovation dans l'Indice mondial de l'innovation 2024 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les secteurs technologiques phares de Daejeon sont l'aérospatiale, les biotechnologies, la défense, la microélectronique et les semi-conducteurs, les technologies quantiques ainsi que la robotique. L'entente correspond aux objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 en favorisant les synergies dans l'écosystème de recherche et en priorisant des secteurs et des technologies à forte portée en matière de développement économique.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273; Gyeongju Lee, Chef de l'équipe responsable des organisations internationales de la Division des affaires internationales et du commerce, Ville métropolitaine de Daejeon, Tél. : +82 042-270-3350, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]