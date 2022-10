Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Les cyclistes désormais plus en sécurité rue Louvain Est

MONTRÉAL , le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Ayant à cœur la sécurité de tous les usagers et de toutes les usagères de la route, la Ville de Montréal est fière d'annoncer la reconfiguration de la voie cyclable de la rue Louvain Est, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Attendue par la population et les cyclistes de l'arrondissement, cette nouvelle voie cyclable représente une très bonne nouvelle pour le secteur.

Légende : Émilie Thuillier, Mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et Julie Roy, Conseillère de la Ville du district Saint-Sulpice. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le tronçon de la rue Louvain Est, situé entre l'avenue Papineau et la rue Saint-Hubert, a été reconfiguré afin de faire en sorte que le stationnement soit déplacé à plus de trois mètres du trottoir, permettant ainsi l'aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue, à l'écart de la circulation automobile.

« En proposant ce nouvel aménagement, nous amorçons la sécurisation d'un important axe est-ouest dans notre arrondissement. Nous répondons à la demande des résident-es d'apaiser la circulation sur Louvain Est et de sécuriser les déplacements des enfants qui fréquentent l'école de quartier St-Isaac-Jogues. Nous bonifions également dès maintenant les options en transport actif dans le secteur en vue de la construction de l'écoquartier Louvain, qui sera axé sur la mobilité active. En somme, le nouveau réaménagement de la piste cyclable située sur Louvain Est participe à la consolidation de notre réseau cyclable », a déclaré la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les usagers et les usagères de cette voie cyclable, qui auront désormais plus d'espace pour circuler. Notre administration a à cœur le développement du réseau cyclable, mais souhaite d'abord et avant tout que la population puisse se déplacer en toute sécurité et cette reconfiguration est un excellent exemple de ce qui peut être fait à cet égard. En plus d'être un incitatif aux déplacements actifs dans le secteur, cette mise à niveau contribue à l'atteinte des objectifs de la vision zéro puisqu'elle vient apaiser la circulation dans un quartier dense », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La reconfiguration de la rue Louvain Est contribuera par ailleurs à apaiser la circulation, ce qui sécurisera également les déplacements des piétons dans le secteur.

Rappelons que la Ville de Montréal adhère depuis 2016 à Vision Zéro , qui vise à atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.

