Arbraska Mont-Saint-Grégoire modernise son offre touristique grâce au soutien du gouvernement du Canada

L'entreprise d'expériences en nature reçoit 100 000 $ de la part de DEC.

MONT-SAINT-GRÉGOIRE, QC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Arbraska Mont-Saint-Grégoire. Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, a permis à la PME de moderniser son offre touristique en adaptant son produit au contexte actuel et en adoptant des pratiques écoresponsables.

Fondée en 2017 dans une érablière, Arbraska Mont-Saint-Grégoire se spécialise dans le domaine de l'écoaventure et représente l'un des attraits touristiques les plus importants de la région. Ce parc d'aventures en forêt de grande envergure est principalement connu pour ses parcours dans les arbres et ses tyroliennes.

Le projet a permis à l'entreprise d'acquérir et d'installer « uplå », un nouveau parcours complet qui constitue le plus grand trampoline extérieur en Amérique du Nord avec des structures de filets suspendus entre les arbres qui jumèlent des modules tels que des trampolines, des passerelles, des tunnels, des glissades et des échelles de cordage. Déjà certifiée par Aventure Écotourisme Québec, Abraska Mont-Saint-Grégoire a également pu s'inscrire dans une perspective de relance durable en s'engageant, entre autres, à replanter un arbre pour chaque arbre coupé.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Important moteur économique, l'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès des visiteurs du monde entier. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur du tourisme pour assurer leur relance. Aujourd'hui, Arbraska Mont-Saint-Grégoire peut agrandir son terrain de jeux écoresponsable! Cette contribution financière constitue une excellente nouvelle pour la région de la Montérégie et son attractivité pour le plein air! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre et ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous sommes honorés de bénéficier du support de DEC pour réaliser ce projet innovateur qui nous permet de propulser la croissance d'Arbraska Mont Saint-Grégoire conformément à sa mission. Cette contribution contribuera à créer un pôle d'attraction touristique bénéfique à tous les acteurs de l'économie régionale. »

Stéphane Vachon, PDG et cofondateur d'Arbraska

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.





Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

