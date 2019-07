Appuyer la prochaine génération de travailleurs de la classe moyenne canadienne dans le secteur vert

La Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisée aidera les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles à l'emploi

THUNDER BAY, ON, le 12 juill. 2019 /CNW/ - En aidant les jeunes Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une chance réelle et juste de réussir, nous assurons la prospérité continue du Canada en investissant dans notre meilleur atout : notre population.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un investissement de plus de 4,4 millions de dollars du gouvernement du Canada en faveur de l'initiative Emplois verts d'Apprendre par les arbres Canada (APLA). Cet investissement aidera plus de 500 jeunes Canadiens, y compris des jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi, à acquérir de l'expérience de travail dans le secteur de la foresterie et de la conservation.

Ce projet est financé par la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), qui a été lancée le 3 juin 2019. Cette nouvelle stratégie offrira des services à l'emploi plus flexibles et un meilleur soutien à tous les jeunes Canadiens. Elle aidera les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail et fera en sorte que personne n'est laissé pour compte.

De plus, le 3 juin dernier, la ministre a lancé l'appel de propositions pour l'obtention d'un financement par Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cadre de la SECJ pour les organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. L'appel de proposition est ouvert du 3 juin au 26 juillet 2019.

« Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travailleurs, mais la transition vers le marché du travail est parfois difficile pour certains. La Stratégie emploi et compétences jeunesse facilitera la transition des jeunes de la salle de classe au marché du travail, y compris ceux qui se heurtent à des obstacles. Nous assurer que tout le monde a une chance juste de réussir fait partie de notre plan. L'initiative Emplois verts d'APLA est un bon exemple de la manière dont les jeunes partout au Canada pourront acquérir des compétences et de l'expérience dans un domaine qui les intéresse et partir leur carrière du bon pied. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Favoriser la réussite des jeunes et leur passion pour des emplois verts ne peut qu'être considéré comme étant un succès si nous faisons tomber ces barrières qui empêchent certaines populations de jeunes à avoir accès à ces belles possibilités. Cela a été une priorité pour nous à APLA Canada dans la conception de nos programmes et nous sommes fiers que notre initiative Emplois verts ait atteint un équilibre entre les sexes dans des industries principalement dominées par des hommes. Nous avons eu un grand succès dans le jumelage des jeunes Autochtones et des possibilités d'emplois. Nous avons bien hâte de travailler avec le gouvernement fédéral pour aider à faire grandir la prochaine génération de leaders dans le domaine de la foresterie et de la conservation. »

- Kathy Abusow, présidente-directrice générale d'APLA Canada

Le projet Apprendre par les arbres Canada prévoit de la formation particulière à l'emploi, du mentorat, de la planification de carrière et du réseautage, de même que des stages rémunérés dans des emplois verts. APLA travaillera directement avec les employeurs pour offrir de l'information et des services qui appuient l'embauche de plus de jeunes, particulièrement ceux qui doivent surmonter des obstacles.

prévoit de la formation particulière à l'emploi, du mentorat, de la planification de carrière et du réseautage, de même que des stages rémunérés dans des emplois verts. APLA travaillera directement avec les employeurs pour offrir de l'information et des services qui appuient l'embauche de plus de jeunes, particulièrement ceux qui doivent surmonter des obstacles. La SECJ a été modernisée afin d'offrir un éventail plus large de programmes qui aideront les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à obtenir les compétences, les capacités et l'expérience de travail nécessaires pour entreprendre leur carrière du bon pied. Afin de répondre aux recommandations formulées par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, la stratégie modernisée vise à offrir des services plus souples, à élargir l'admissibilité et à assurer un meilleur soutien aux jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi.

Dans le cadre de la SECJ, Emploi et Développement social Canada a lancé un appel de propositions pour obtenir du financement en 2020-2021, ouvert aux organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. Il sera ouvert jusqu'au 26 juillet. Les projets peuvent avoir une portée nationale ou régionale et pourront commencer dès le 1 er avril 2020.

a lancé un appel de propositions pour obtenir du financement en 2020-2021, ouvert aux organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. Il sera ouvert jusqu'au 26 juillet. Les projets peuvent avoir une portée nationale ou régionale et pourront commencer dès le 1 avril 2020. Portée nationale : les activités de projet doivent se dérouler dans au moins trois provinces ou territoires.

: les activités de projet doivent se dérouler dans au moins trois provinces ou territoires.

Portée régionale : les activités de projet peuvent avoir une portée provinciale, territoriale ou locale, mais doivent se limiter à une seule province ou un seul territoire.

: les activités de projet peuvent avoir une portée provinciale, territoriale ou locale, mais doivent se limiter à une seule province ou un seul territoire. Les volets précédents offerts par la Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) ont été intégrés afin de créer une approche plus globale au financement et à la prestation de services. Le programme Emplois d'été Canada a élargi son admissibilité pour y inclure tous les jeunes de 15 à 30 ans, ne limitant plus le programme uniquement aux étudiants.

a élargi son admissibilité pour y inclure tous les jeunes de 15 à 30 ans, ne limitant plus le programme uniquement aux étudiants. Le budget de 2019 prévoit de tirer profit des précédents investissements et d'investir un montant supplémentaire de 49,5 millions de dollars sur cinq ans afin de lancer une Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisée. Par l'entremise du budget de 2018, le gouvernement verse une somme supplémentaire de 448,5 millions de dollars sur cinq ans à la SECJ afin d'offrir plus d'emplois dans le cadre d'Emplois d'été Canada en 2019.

