La stratégie modernisée aidera les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles à l'emploi

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - La prospérité continue du Canada dépend de la capacité des jeunes Canadiens de poursuivre des carrières intéressantes. En les aidant à acquérir les compétences et l'expérience requises pour avoir une bonne chance de réussir, nous investissons dans notre richesse la plus importante -- nos gens.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a souligné, à la Youth Now Farm, le lancement cette semaine de la nouvelle Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

La SECJ modernisée, annoncée le 3 juin par la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, fournira des services d'emploi plus souples et des appuis améliorés pour tous les jeunes Canadiens. Elle aidera les jeunes à perfectionner leurs compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition sur le marché du travail et garantira que personne n'est laissé de côté.

Pendant qu'il se trouvait à la Youth Now Farm, le ministre Duclos a aussi rappelé l'appel de propositions visant à obtenir du financement provenant d'Emploi et Développement social Canada dans le cadre de la SECJ pour des organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. L'appel de propositions sera en vigueur jusqu'au 26 juillet 2019.

« La nouvelle Stratégie emploi et compétences jeunesse s'inspire du succès de la Stratégie emploi jeunesse pour appuyer la prochaine génération de travailleurs de la classe moyenne. La nouvelle Stratégie facilitera pour les jeunes la transition de l'école au marché du travail, notamment pour ceux qui se butent à des obstacles. Cela fait partie de notre plan de nous assurer que tous ont les mêmes chances de réussir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travaillants, mais bon nombre d'entre eux peuvent parfois avoir de la difficulté à partir du bon pied sur le marché de l'emploi. La SECJ modernisée permet de nous assurer d'être davantage en mesure d'aider les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi et de faire croître la classe moyenne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



« La Youth Now Farm partage l'engagement du gouvernement du Canada envers les jeunes et s'engage à leur donner des occasions d'acquérir des compétences, de s'engager et de trouver du soutien sur le chemin de l'emploi. Des projets comme celui-ci permettent non seulement de soutenir les jeunes canadiens, mais ils aident aussi à bâtir nos communautés. »

- Mark Arnold, directeur général, Youth Now Farm

Les faits en bref

La Youth Now Farm offre des produits agricoles locaux frais, tout en privilégiant un contact humain direct et authentique entre les jeunes et les clients. Cette ferme a pour unique mission d'assurer le bien commun pour les jeunes issus d'un milieu défavorisé.

La SECJ a été remaniée afin de répondre aux recommandations formulées par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, qui étaient d'offrir un plus vaste éventail de programmes pour aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les habiletés et l'expérience de travail requises pour entreprendre leur carrière du bon pied. La stratégie modernisée offrira des services plus souples, une admissibilité élargie et de meilleurs appuis pour les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi, qui sont adaptés afin de répondre aux défis de chacun.

Dans le cadre de la SECJ, Emploi et Développement social Canada lancera un appel de propositions de financement pour 2020-2021 d'organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. L'appel de propositions sera ouvert du 3 juin au 26 juillet 2019. Les projets peuvent être de portée nationale ou régionale et pourront commencer dès le 1 er avril 2020.

Portée nationale : les activités de projet doivent se dérouler dans au moins trois provinces ou territoires.

: les activités de projet doivent se dérouler dans au moins trois provinces ou territoires.

Portée régionale : les activités de projet peuvent avoir une portée provinciale, territoriale ou locale, mais doivent se limiter à une seule province ou un seul territoire.

: les activités de projet peuvent avoir une portée provinciale, territoriale ou locale, mais doivent se limiter à une seule province ou un seul territoire. On encourage fortement les organismes à ouvrir un compte dans le portail sécurisé gouvernemental des Services en ligne des subventions et contributions ; ils pourront ensuite présenter une demande dans le cadre ce programme et d'autres possibilités de financement offertes par Emploi et Développement social Canada .

. Les volets précédents offerts par la Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) ont été intégrés afin de créer un réseau de prestation de services plus souple et le programme Emplois d'été Canada a élargi l'admissibilité pour y inclure tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans, ne limitant plus le programme uniquement aux étudiants.

a élargi l'admissibilité pour y inclure tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans, ne limitant plus le programme uniquement aux étudiants. Pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience requises pour dénicher et conserver un bon emploi, le budget de 2019 propose de tirer profit des investissements précédents pour investir un montant supplémentaire de 49,5 millions de dollars sur cinq ans afin de lancer une Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisées. Par le biais du budget de 2018, le gouvernement fournit une somme supplémentaire de 448,5 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018-2019 pour moderniser la stratégie, et pour continuer d'offrir plus d'emplois d'été au Canada à l'été 2019.

Liens connexes

Stratégie emploi et compétences jeunesse- Appel de propositions

Services en ligne des subventions et contributions

Youth Now Farm

