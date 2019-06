Appui au projet commémoratif du site historique de l'Académie Lunenburg

Le gouvernement du Canada investit 500 000 dollars pour soutenir la restauration de l'Académie Lunenburg

LUNENBURG, NS, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margarets, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 500 000 dollars pour appuyer un important projet commémoratif à Lunenburg, un site du patrimoine mondial et lieu historique national de l'UNESCO. La ministre Jordan a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

L’honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore–St. Margarets, pose fièrement devant l’emblématique Académie Lunenburg, à Lunenburg, en Nouvelle Écosse. (Groupe CNW/Patrimoine canadien)

Une aide financière est accordée à la Ville de Lunenburg pour la phase II du projet de restauration extérieure de l'Académie Lunenburg, qui souligne le 125e anniversaire de l'ouverture de l'Académie en restaurant la façade avant de l'édifice. C'est la deuxième étape d'un projet en trois phases visant à restaurer le bâtiment et le terrain.

Cet investissement s'inscrit dans le volet Fonds des legs du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, géré par Patrimoine canadien. Le Fonds offre du financement aux groupes locaux pour couvrir les dépenses liées aux projets d'immobilisations, lesquels permettent de souligner des anniversaires locaux importants et font participer les collectivités à leur patrimoine.

Citations

« Les projets de legs durables sont au cœur de notre belle et admirable ville. C'est un privilège d'appuyer cet important projet de restauration de l'Académie de Lunenburg, qui abrite la Lunenburg Academy of Music Performance, un point d'intérêt précieux dans la collectivité. Ce château sur la colline est un édifice historique absolument magnifique et je suis ravie de l'honorer avec ce financement essentiel. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margarets

« Les projets patrimoniaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre identité. Nous sommes ravis de contribuer à la commémoration du 125e anniversaire de l'ouverture de l'Académie de Lunenburg et souhaitons nos meilleurs vœux à Lunenburg et à ses résidents en cette occasion unique. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Située tout près du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Académie de Lunenburg, un site historique national, a ouvert ses portes en 1895. Depuis qu'elle a cessé de servir d'école publique en 2012, elle a subi une transformation remarquable en devenant un centre culturel communautaire dynamique. La collectivité remercie Patrimoine canadien et les autres organismes de financement d'avoir appuyé la restauration de l'Académie. »

- Mme Rachel Bailey, mairesse, Ville de Lunenburg

Les faits en bref

La Ville de Lunenburg restaure, répare et réaménage le bâtiment pour en faire un centre culturel communautaire et un centre de création. Les salles de classe sont louées à des locataires qui travaillent dans les secteurs des arts et du patrimoine.

La Ville de Lunenburg a reçu 500 000 dollars sur deux exercices (200 000 dollars en 2019-2020 et 300 000 dollars en 2020-2021) aux termes du volet Fonds des legs du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Ville de Lunenburg (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca