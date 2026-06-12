Appui au Centre de métallurgie du Québec - Québec favorise l'accès des PME québécoises au marché de la défense

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annonce un appui au Centre de métallurgie du Québec (CMQ) pour la mise en place dans son laboratoire de la norme internationale Nadcap, exigée dans les marchés de l'aérospatiale et de la défense. L'organisme pourra ainsi offrir un service de certification aux fournisseurs des donneurs d'ordres dans ces domaines.

Ce projet structurant, pour lequel un financement de 245 700 $ a été accordé, contribuera à répondre aux besoins spécifiques aux industries de l'aérospatiale et de la défense. En appuyant l'initiative du CMQ, le gouvernement réaffirme son engagement à propulser le Québec comme chef de file dans ces marchés hautement stratégiques.

Citations :

« La mise en place de ce service de certification au CMQ va accélérer l'intégration de PME québécoises dans les chaînes d'approvisionnement en matière de défense et d'aérospatiale. En soutenant ce projet, on encourage aussi le développement d'une expertise de pointe dans ces domaines, qui font partie des grandes priorités de la vision économique de notre gouvernement. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Le Québec peut compter sur la force de son réseau d'établissements d'enseignement supérieur et de centres de recherche dans le domaine de l'aérospatiale. Je félicite le CMQ, qui bonifie son offre de services avec la norme Nadcap pour répondre encore mieux aux besoins de cette industrie. C'est le savoir-faire et le talent d'ici qui rayonneront grâce à ce projet. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Pour les partenaires industriels du CMQ, la certification Nadcap sera un outil indispensable pour attester qu'ils possèdent l'expertise technique, la rigueur et les équipements nécessaires pour réaliser des opérations critiques où l'erreur n'est pas permise. Nos travaux de laboratoire apportent un appui technique très apprécié par nos collaborateurs, et cette certification va consolider la réalisation de projets de recherche pour des applications à double usage dans des secteurs comme l'aéronautique et la défense. »

Gheorghe Marin, directeur général du CMQ

Faits saillants :

La norme internationale Nadcap assure le respect de critères stricts pour les procédés dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. Elle garantit la fiabilité des pièces critiques utilisées dans des environnements extrêmes (avions, missiles, satellites).

Créé en 1985, le CMQ est un centre collégial de transfert technologique intégré au Cégep de Trois-Rivières. Il vise à soutenir la compétitivité de l'industrie métallurgique par la recherche et le développement technologique dans une approche collaborative.

La contribution financière provient du Programme d'appui aux projets de développement économique.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Sources : Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 450 501-7435, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]