Appui à la productivité des entreprises - Près de 11 M$ pour soutenir l'automatisation de trois entreprises en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent le versement de contributions financières totalisant 10 901 082 $ à trois entreprises manufacturières de la région de l'Estrie, soit Cordé électrique, Inogec et KrownCORP, pour appuyer leurs projets de croissance et d'automatisation.

Grâce à ce financement, ces trois entreprises gagneront en efficacité et augmenteront leur capacité de production. Elles pourront ainsi mieux répondre aux besoins de leur clientèle et être plus compétitives.

Cordé électrique, située à Maricourt et spécialisée dans la fabrication de harnais électriques sur mesure, reçoit un prêt de 1 844 282 $ du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 1 279 000 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Ces montants permettront à l'entreprise d'agrandir ses installations et de se doter de nouveaux équipements en vue d'améliorer sa productivité et, ainsi, d'accroître son carnet de commandes tout en étant moins affectée par la pénurie de main-d'œuvre.

Inogec, entreprise de Sherbrooke experte en AGV, en conception mécanique et en fabrication d'équipements sur mesure dans le secteur industriel, se voit accorder un prêt de 2 026 500 $ du programme ESSOR ainsi qu'un prêt de 2 026 500 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec afin de construire un nouveau bâtiment et de se doter de nouveaux équipements lui permettant d'améliorer sa productivité et de poursuivre sa croissance.

KrownCORP, entreprise active dans le développement durable et le recyclage, bénéficie d'un prêt de 2 449 800 $ du programme ESSOR et d'un prêt de 1 275 000 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour la réalisation de son projet à Richmond, où elle a acquis une installation industrielle pour la mise en place d'activités de recyclage des plastiques.

Citations :

« Quand les entreprises veulent prospérer, elles ont tout à leur portée grâce aux leviers financiers et aux experts de notre gouvernement et d'Investissement Québec. L'Estrie regorge d'entrepreneurs audacieux et novateurs pour qui le défi reste de se distinguer constamment de la concurrence. Les équipes de Cordé électrique, d'Inogec et de KrownCORP ont choisi la voie de la modernisation pour y arriver, et on ne peut que les en féliciter. Bravo à tous pour ces projets porteurs! »

André Bachand, député de Richmond

« On le voit bien avec ces trois beaux exemples de projet : les entreprises de l'Estrie sont déterminées à accroître leur productivité afin de demeurer compétitives dans leur marché. Elles misent notamment sur l'automatisation, l'une des clés pour réussir dans le contexte actuel, qui demande d'être à la fine pointe de la technologie. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer au succès de Cordé électrique, d'Inogec et de KrownCORP par l'entremise du programme ESSOR. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Le soutien octroyé aujourd'hui par Investissement Québec contribuera à rendre ces trois entreprises plus compétitives, une nécessité que le contexte économique nous rappelle plus que jamais. Notre objectif est d'appuyer les entreprises dans leur croissance, de les faire passer de petites à moyennes, et de moyennes à grandes, pour qu'elles puissent se démarquer au Québec comme à l'étranger. Le point de départ reste toujours la recherche d'une productivité accrue par l'innovation, et ces trois entreprises l'ont bien compris. Nous sommes fiers d'encourager le dynamisme du tissu économique de l'Estrie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« L'automatisation n'est pas seulement une question de productivité; c'est aussi un levier essentiel pour offrir à chaque individu les moyens de se concentrer sur ce qui compte vraiment : l'innovation, la croissance et le bien-être collectif. Je remercie Investissement Québec de croire en nos projets et de nous accompagner dans leurs concrétisations. »

Lise Déziel, présidente-directrice générale de Cordé électrique

« Après sept années de recherche et développement consacrées à ses nouvelles technologies, Inogec franchit une étape déterminante de sa croissance. Les technologies mises au point ont fait leurs preuves et les premiers déploiements de véhicules ont été accueillis avec enthousiasme par ses clients. Le soutien d'Investissement Québec arrive à un moment stratégique, permettant à Inogec d'accélérer sa production afin de répondre à une demande en forte croissance pour ses solutions d'automatisation. Grâce à cet appui financier, Inogec aura l'opportunité d'approcher de nouveaux marchés et d'exporter ses innovations à l'international. »

Vincent Labbé, propriétaire d'Inogec

« L'aide reçue de l'équipe d'Investissement Québec a été bien plus que financière : on nous a accompagnés à chacune des étapes avec de nombreux conseils par rapport à plusieurs décisions d'affaires, et ce, bien avant qu'on ne commence à exercer nos activités. Notre phase de démarrage étant maintenant terminée, nous entamons notre montée en puissance avec enthousiasme. Nos résines recyclées de PE et PP de grade postconsommation ont trouvé plusieurs débouchés, et on travaille de très près avec nos clients et fournisseurs pour améliorer l'efficacité globale de nos processus. »

Jérémie Bourgeois, président de KrownCORP

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et des fonds propres d'Investissement Québec.

À propos de Cordé électrique

À propos d'Inogec

À propos de KrownCORP

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Hugo T. Dionne, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François, Tél. : 514 616-7901; Dominique Samson-Desrochers, Directrice de bureau et conseillère politique, Bureau de circonscription du député de Richmond, Tél. : 819 879-1104; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Mathieu Rouy, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 438 827-4143, Courriel : [email protected]