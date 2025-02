Deux organisations de Laval obtiennent des aides financières totalisant 1,5 M$ de DEC.

LAVAL, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, il faut améliorer la capacité d'exportation des entreprises québécoises pour augmenter leur compétitivité et leur productivité. Les ORPEX sont de précieux alliés pour les entrepreneurs qui souhaitent amorcer des démarches sur les marchés extérieurs et qui doivent s'adapter aux marchés en constante évolution. Il faut aussi soutenir la croissance des entreprises qui contribuent au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions d'un montant total de 1 500 000 $ à l'entreprise Les produits Plastitel inc. (Plastitel) et à Laval économique.

L'aide financière se détaille comme suit :

Plastitel se spécialise dans le thermoformage en sous-traitance de plastiques stratégiques pour les industries médicale, du transport, du traitement de l'eau, avec une expertise dans les procédés de moulage complexes, tels que le moulage à double coque. L'entreprise pourra compter sur une contribution remboursable pouvant aller jusqu'à 900 000 $ de DEC afin d'acquérir et d'installer des équipements de production numérique à la fine pointe de la technologie. Ces équipements permettront à Plastitel d'améliorer sa capacité de production et sa compétitivité.

Dans le cadre de sa mission ORPEX, Laval économique peut compter sur une contribution non remboursable de 600 000 $, répartie sur une durée de trois ans (du 1er avril 2024 au 31 mars 2027). L'aide de DEC vise à offrir des services-conseils et de l'accompagnement destinés aux entreprises de la région de Laval afin de soutenir leurs efforts de développement et de diversification des marchés à l'exportation. Ces appuis sont d'autant plus importants dans le contexte actuel, car ils permettront d'aider les entreprises qui veulent exporter, innover et diversifier leurs marchés à poursuivre leur croissance.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Soutenir l'essor des entreprises dans toutes les régions du pays est essentiel pour bâtir une économie innovante, forte et diversifiée. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme ceux de Plastitel et de Laval économique. Ces investissements permettront aux entreprises de Laval de croître et d'être plus compétitives ainsi que de dynamiser la région. Je suis ravie de cette excellente nouvelle pour l'économie lavalloise. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les PME sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités et notre gouvernement souhaite activement participer à leur développement. Grâce au soutien de DEC, Plastitel pourra améliorer sa croissance et sa productivité tandis que Laval économique pourra appuyer l'exportation des entreprises lavalloises. Leur apport à la vitalité économique de la région de Laval est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de ces beaux projets. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La Ville de Laval, via Laval économique, soutient les entreprises exportatrices lavalloises en évaluant leur préparation, en analysant les opportunités de marché et en les aidant dans leurs démarches internationales. Grâce à l'appui de DEC, cet accompagnement sera renforcé pour faire face à la hausse des tarifs douaniers et aider nos entreprises à accroître leur diversification. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Cette aide financière nous permet d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies automatisées qui transformeront notre production. Grâce à ces équipements, nous améliorons notre compétitivité en réduisant les délais de fabrication, en optimisant la qualité de nos produits et en diminuant l'effort physique requis pour nos employés. De plus, ces innovations nous permettent de réduire notre consommation d'énergie et notre empreinte environnementale, ce qui s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une croissance durable et performante. »

Sabrina Bolduc, directrice générale, Les produits Plastitel inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

L'appui à Laval économique ( Ville de Laval ) a été évoqué lors d'une annonce le 30 janvier dernier portant sur un investissement de plus de 19 M$ pour soutenir les ORPEX.

) a été évoqué lors d'une annonce le 30 janvier dernier portant sur un investissement de plus de 19 M$ pour soutenir les ORPEX. DEC travaille en complémentarité avec le gouvernement du Québec pour soutenir les organismes régionaux de promotion des exportations - les ORPEX - qui accompagnent les PME dans leurs démarches de commercialisation à l'international.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

