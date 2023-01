GATINEAU, QC, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Les programmes d'apprentissage et de garde de grande qualité, adaptés à la culture et conçus par des familles et communautés autochtones et en collaboration avec celles-ci, procurent aux enfants autochtones le meilleur départ possible dans la vie. Ils constituent également un élément essentiel de la réconciliation. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir les services d'apprentissage et de garde dirigés par les Autochtones et à investir dans de tels services, notamment dans les projets d'amélioration de la qualité. Ces projets contribuent à déterminer les pratiques exemplaires, les modèles et les innovations qui peuvent être adaptés à d'autres communautés ou à d'autres établissements autochtones d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et permettent de faire en sorte que les enfants des Premières Nations, inuits et métis aient accès dès leur jeune âge aux possibilités qui leur permettront de réussir.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a lancé un appel de propositions pour les projets d'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Le financement de ces projets vise à faire progresser la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones au moyen de la recherche et de l'innovation. Il complétera et éclairera les autres investissements propres aux Autochtones qui ont déjà été effectués pour l'établissement de systèmes de gouvernance, l'élargissement de l'accès aux programmes et services adaptés à la culture, le soutien à la formation et au maintien en poste d'une main-d'œuvre qualifiée en apprentissage et garde des jeunes enfants, la réalisation de réparations et de rénovations dans les garderies autochtones existantes et la construction de nouveaux centres dans d'autres communautés.

Cet appel de propositions s'adresse aux communautés, aux autorités et aux organisations des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et appuiera les pratiques et les approches autochtones en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont fondées sur les langues, les cultures et les modes d'apprentissage autochtones. Les résultats obtenus grâce à ces projets de recherche et d'innovation contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, par exemple en ce qui concerne la définition de pratiques exemplaires et l'élaboration de modèles de prestation de services, qui serviront à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants offerts aux communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada consacrera environ 39 millions de dollars sur trois exercices financiers aux projets réalisés dans le cadre de cet appel de propositions, et ce, à partir de 2023-2024.

Les domaines d'intervention pour les projets ont été cernés en collaboration avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis. Les principales priorités ciblées étaient les suivantes :

l'élaboration d'une vision ou d'un cadre pour un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité et adapté à la culture dans un contexte autochtone;

la mise en œuvre d'activités visant à établir et à renforcer les règles et procédures locales d'agrément pour les services de garde autochtones;

la prise de mesures visant à soutenir l'éducation et la formation continues des responsables, de la direction et du personnel des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones;

de nouveaux outils, programmes d'études ou formations à l'appui du personnel responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones qui travaille auprès des enfants ayant des besoins particuliers.

Les communautés, les organisations et les autorités autochtones sont invitées à soumettre une proposition avant le 11 avril 2023, à 14 heures, heure avancée de l'Est.

Citation

« Il est essentiel que les enfants et les familles des Premières Nations, inuits et métis aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité qui tiennent compte de leur culture, de leur langue, de leurs traditions, de leurs valeurs et de leurs coutumes. Les projets d'amélioration de la qualité contribueront à soutenir les pratiques et les approches à adopter pour que l'apprentissage et la garde des jeunes enfants soient centrés sur les besoins des enfants autochtones afin de leur offrir une base solide pour leur réussite future. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Les projets d'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones visent à réaliser la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones au moyen de la recherche et de l'innovation.

Le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones , qui est le résultat d'une élaboration conjointe, a été publié conjointement en 2018 par le gouvernement du Canada , l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer les services d'apprentissage et de garde d'enfants de grande qualité et culturellement appropriés pour les enfants autochtones, en fonction des priorités autochtones.

, qui est le résultat d'une élaboration conjointe, a été publié conjointement en 2018 par le gouvernement du , l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer les services d'apprentissage et de garde d'enfants de grande qualité et culturellement appropriés pour les enfants autochtones, en fonction des priorités autochtones. Le budget de 2017 prévoyait jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à partir de 2018-2019, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants adaptés aux enfants et aux familles autochtones.

Afin de soutenir l'investissement réparti sur 10 ans dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui a été annoncé dans le budget de 2017, le gouvernement a indiqué, dans l'énoncé économique de l'automne 2020, qu'il entendait rendre ce financement permanent et l'établissait à 210 millions de dollars par année à partir de l'exercice 2028-2029. Dans le budget de 2021, on a annoncé l'octroi de 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans et de 542 millions de dollars par la suite pour la mise en œuvre du Cadre, ce qui s'ajoute aux investissements effectués depuis 2016 pour assurer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répond aux besoins des familles autochtones, peu importe où elles vivent.

