GATINEAU, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Les gens de métier canadiens travaillent dur pour que le Canada soit le premier à saisir les perspectives économiques qui se présentent, alors même que nous nous efforçons d'atteindre la carboneutralité, tout en traçant la voie vers la construction durable de 3,8 millions de logements neufs d'ici 2031. Le gouvernement du Canada investit pour que la main-d'œuvre soit prête à participer à la construction de ces logements, de centrales électriques propres, de véhicules électriques et de tellement plus.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, ainsi que les ministres Wilkinson et O'Regan, ont lancé un appel de propositions dans le cadre du nouveau volet Emplois durables du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical (PFIMS), lequel s'inscrit dans la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Un investissement de plus de 95 millions de dollars sur cinq ans aidera les syndicats et leurs partenaires à offrir une formation verte à près de 20 000 apprentis et compagnons. L'appel de propositions sera ouvert jusqu'au 5 septembre 2024.

Dans le cadre de ce financement, une entente distincte avec le gouvernement du Québec appuiera les efforts de la province dans la mise en place d'un programme qui tiendra compte des aspects uniques du système d'apprentissage québécois. Les activités financées au Québec s'harmoniseront à celles menées dans le reste du Canada.

Cet investissement permettra de mieux outiller les gens de métier pour suivre le rythme et acquérir les compétences professionnelles particulièrement recherchées, les industries effectuant la transition vers des alternatives à faibles émissions de carbone et les partenaires internationaux cherchant à acheter les technologies propres du Canada. L'appel de propositions s'ajoute à l'investissement réalisé dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, qui permet à des dizaines de milliers de travailleurs de perfectionner leurs compétences et d'en acquérir d'autres, afin de décrocher des emplois correspondants à une économie à faibles émissions de carbone.

Le volet Emplois durables du PFIMS s'inscrit dans une nouvelle orientation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage dont l'objectif consiste à répondre aux besoins les plus pressants des gens de métier, notamment l'élimination des obstacles empêchant les gens d'intégrer un programme d'apprentissage, d'y progresser et de le compléter, les efforts pour mettre un terme à la crise du logement et l'augmentation des constructions carboneutres, de manière à déverrouiller le potentiel économique du Canada.

Dans le but de répondre à la demande croissante de travailleurs dans les métiers spécialisés, le gouvernement a annoncé, dans le budget de 2024, son intention d'effectuer un investissement sans précédent de 90 millions de dollars dans le Service d'apprentissage, afin d'aider les petits et moyens employeurs à mettre sur pied des stages pour les apprentis, et 10 millions de dollars dans le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, afin d'encourager les Canadiens à explorer les métiers spécialisés et à y faire carrière.

Le gouvernement du Canada investit près d'un milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage au moyen de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financements de projets et d'un soutien au programme Sceau rouge pour aider à bâtir une main-d'œuvre solide qui soit inclusive, certifiée et productive.

S'inscrivant dans le plan pour des emplois durables du gouvernement du Canada, l'appel de propositions du PFIMS annoncé aujourd'hui représente un ajout crucial à la série de mesures mises en place pour stimuler le leadership canadien dans les industries à faibles émissions de carbone et créer des emplois durables et bien rémunérés d'un océan à l'autre.

« Les gens de métier jouent un rôle primordial dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. L'investissement dans le volet Emplois durables aidera des milliers de travailleurs à l'échelle du Canada à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois verts. Les Canadiens seront donc plus nombreux à travailler, tout en réduisant l'empreinte carbone du pays. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Les industries et les travailleurs canadiens saisissent les perspectives économiques qui se présentent, alors même que nous développons de florissantes industries qui émettent peu de carbone et qui permettent le développement durable de nos collectivités. L'appel de propositions lancé dans le cadre du PFIMS contribuera au plan provisoire pour des emplois durables du Canada et permettra d'offrir à davantage de gens de métier canadiens les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour bâtir un avenir plus prospère et durable pour le Canada. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Le secteur canadien de l'énergie regorge de nouveaux emplois et perspectives. Les travailleurs veulent y prendre part. Ils sont prêts à ouvrir la voie pour le monde entier et à façonner un avenir prospère pour le Canada. Et avec une formation qu'ils mènent eux-mêmes, ils y parviendront. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

Le volet Emplois durables du PFIMS et le Fonds de formation pour les emplois durables font partie intégrante de l'approche globale du Canada en la matière, telle qu'énoncée dans la Loi canadienne sur les emplois durables et dans le plan provisoire pour des emplois durables 2023-2025, qui orientent les efforts du Canada pour faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le projet de loi C-50, la Loi canadienne sur les emplois durables a maintenant reçu la sanction royale. Cette loi permettra aux travailleurs, aux industries, aux Autochtones et au reste des Canadiens d'interagir avec le conseil et le secrétariat du Canada responsables des partenariats pour des emplois durables et de contribuer à l'élaboration du plan d'action de 2025 pour des emplois durables. Il s'agit d'une législation sans précédent qui donnera à l'actuel et aux futurs gouvernements la responsabilité d'assurer la prospérité et le succès des travailleurs canadiens alors qu'ils s'efforcent de façonner un avenir plus durable et prospère pour le Canada .

Certains exemples d'industries qui requièrent que les travailleurs aient une formation verte sont la construction de bâtiments à faibles émissions de carbone, le déploiement de systèmes utilisant les énergies propres, les véhicules zéro émission et la chaîne d'approvisionnement de batteries. Les rénovations de maison et les nouvelles constructions exigent également des travailleurs de la construction possédant des compétences spécialisées pour travailler sur des bâtiments efficaces sur le plan énergétique et hautement performants. Les techniciens automobiles ont eux aussi besoin de compétences pour travailler sur des véhicules hybrides et électriques.

Selon un rapport du Congrès du travail du Canada et de l'Institut Pembina, en 2050, les emplois dans le domaine des énergies propres pourraient représenter 10 % du marché du travail, ou totaliser 2 millions d'emplois, directement ou indirectement, dans un monde carboneutre.

La Banque Royale du Canada estime que mettre sur pied une économie carboneutre pourrait permettre de créer jusqu'à 40 000 emplois au Canada d'ici la fin de la décennie.

D'après les données tirées de la Plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail, en 2021, plus de la moitié des apprentis dans les métiers Sceau rouge au Canada travaillaient dans le secteur de la construction et la majorité d'entre eux ont participé à la construction de logements.

Les données de ConstruForce Canada suggèrent qu'il manquera 41 200 travailleurs dans le secteur de la construction résidentielle au cours des 10 prochaines années.

D'après le rapport de 2022 de la Banque Royale, près de 40 % des nouveaux emplois dans les métiers, dans le transport et dans l'équipement nécessiteront des travailleurs qu'ils acquièrent de nouvelles compétences.

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical - volet Emplois durables

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS) est offert dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, qui vise à soutenir une main-d'œuvre spécialisée, inclusive, certifiée et productive. Le PFIMS appuie la formation en apprentissage en milieu syndical, l'innovation ainsi que l'amélioration des partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge.

Le nouveau volet Emplois durables du PFIMS vient appuyer la Loi canadienne sur les emplois durables du gouvernement et le plan provisoire pour des emplois durables 2023-2025. Le gouvernement y investira 95 millions de dollars sur cinq ans pour financer des projets qui soutiennent les syndicats dans l'élaboration de formation verte pour les travailleurs des métiers.

Les projets serviront à :

élaborer et à offrir une formation verte aux compagnons et aux apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge, ce qui aidera à réduire les émissions de carbone du Canada ;

améliorer les partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge afin de soutenir un écosystème de métiers et d'apprentissage robuste au Canada .

La formation verte vise à :

appuyer l'acquisition de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires pour assurer la durabilité environnementale des activités économiques;

contribuer à réduire la pollution;

contribuer à la conservation des ressources naturelles;

soutenir des projets durables et rentables sur le plan des ressources.

La formation verte peut comprendre :

l'acquisition de connaissances et de compétences techniques spécialisées souvent nécessaires à l'exécution de nouvelles tâches ou de nouvelles fonctions à la suite de changements dans les technologies, les pratiques ou les normes écologiques (par exemple, pour l'installation et l'entretien de thermopompes).

l'acquisition de connaissances sur les concepts, les systèmes, les processus ou les pratiques en matière de durabilité environnementale (réglementation environnementale, processus et systèmes de production efficaces sur le plan des ressources, sensibilisation à l'environnement, gestion des déchets), en appui à l'application et à l'adaptation des activités, des compétences et des connaissances commerciales actuelles. Par exemple, pour installer, réparer et entretenir l'équipement, les mécaniciens industriels (mécaniciens de chantier) acquerront des connaissances sur les systèmes d'énergie renouvelable comme les centrales hydroélectriques ou les éoliennes.

Dans le cadre de ce financement, une entente distincte avec le gouvernement du Québec appuiera les efforts de la province dans la mise en place d'un programme qui tiendra compte des aspects uniques du système d'apprentissage québécois. Les activités financées au Québec s'harmoniseront à celles menées dans le reste du Canada.

