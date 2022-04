GATINEAU, QC, le 26 avril 2022 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent de travailler dans un milieu exempt de harcèlement et de violence. Reconnaissant que ces comportements persistent, le gouvernement du Canada continue d'investir massivement pour créer des milieux de travail plus sûrs, sains et accueillants pour tous les employés sous réglementation fédérale.

Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui le lancement de l'appel de concepts de 2022 pour le Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, qui vise à orienter le changement de culture dans les milieux sous réglementation fédérale. Par l'entremise du Fonds, 3,5 millions de dollars par année sont versés à des projets visant à créer des milieux plus sécuritaires et à aider employeurs et employés à se conformer au projet de loi fédéral C-65, qui vise à prévenir le harcèlement et la violence.

Plus précisément, le gouvernement aide les bénéficiaires admissibles à conseiller les travailleurs sur le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et à élaborer des ressources et des outils à ce sujet qui sont taillés pour leur secteur, afin de changer les comportements. Les demandeurs admissibles sont invités à soumettre leur concept d'ici le 24 mai 2022 en se rendant sur la page Web à cet effet. Les demandeurs retenus seront invités à soumettre des propositions de projet détaillées. Les projets sélectionnés débuteraient en 2023, pour une durée maximale de trois ans.

Les projets antérieurs allaient de l'élaboration et de l'enseignement d'une formation contre le harcèlement et la violence pour les gestionnaires et les travailleurs dans le secteur du camionnage à la création d'outils et de ressources pour prévenir le harcèlement et la violence en milieu de travail adaptés aux cultures des collectivités et membres des Premières Nations.

Soutenir des projets de prévention du harcèlement et de la violence partout au Canada rendra nos milieux de travail plus sécuritaires et attrayants pour de nouveaux employés, quelle que soit leur culture, et assurera la sécurité et la valorisation de chacun.

Citation

« Les travailleurs canadiens savent comment rendre leur milieu de travail plus sûr et accueillant pour les personnes vulnérables. C'est pourquoi nous finançons des projets dirigés par des travailleurs et des communautés vulnérables. Si tous ne sont pas inclus, alors les meilleurs résultats resteront hors de portée. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Produit connexe

Document d'information : Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail

Liens connexes

Lors de la Journée internationale des femmes, le gouvernement du Canada annonce un financement de 3,5 millions de dollars par an pour prévenir le harcèlement et la violence en milieu de travail - Canada.ca

Le gouvernement du Canada annonce l'entrée en vigueur de mesures importantes visant à créer des milieux de travail plus sains, plus sûrs et plus équitables - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-551-7558, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]