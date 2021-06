OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui l'appel à candidatures pour le Prix Lacey 2021. Ce prix reconnaît le rôle essentiel que jouent les centres d'artistes et des petits organismes artistiques pour soutenir les artistes et favoriser les pratiques émergentes au Canada. Unique au Canada, le Prix Lacey est financé par un don de 1,3 million de dollars du Dr John Lacey et de sa défunte épouse Naomi Lacey et représente un engagement total de 90 000 $ attribué tous les deux ans. Le prix est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada et la famille Lacey et est soutenu par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

« En tant que fondateur et commanditaire du Prix, j'ai été ravi que le Prix 2019 soit allé à Hamilton Artists Inc. qui l'a utilisé sur de nombreux développements pour aider de nombreux artistes qui bénéficient du travail du Musée des beaux-arts du Canada. Je sais à quel point les dix-huit derniers mois ont été éprouvants pour les petites galeries et les communautés amateures d'art, j'espère donc que le prix de cette année permettra à plusieurs galeries non seulement de survivre, mais aussi de prospérer », a déclaré le Dr John Lacey.

« Le Musée des beaux-arts du Canada est heureux de collaborer avec la famille Lacey et la Fondation pour soutenir l'important travail des petits espaces artistiques autogérés en faveur des arts visuels au Canada. Ces espaces sont à l'avant-garde de l'expérimentation artistique et sont essentiels à l'écosystème artistique canadien. Le Prix Lacey célébrera les réalisations de ces organisations », a déclaré Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

Un prix en espèces de 50 000 dollars sera attribué au gagnant de la première place et des prix en espèces de 20 000 dollars seront attribués aux deux finalistes. Un jury indépendant supervise le processus de sélection. En outre, un conservateur d'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada se rendra dans la ville de l'organisation gagnante pour visiter en personne le site et l'atelier des artistes locaux.

Le Musée des beaux-arts du Canada acceptera les candidatures des artistes, des membres de la communauté et des institutions pour le Prix Lacey 2021.

L'APPEL À NOMINATIONS EST OUVERT

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LES CANDIDATURES : Lundi 30 août 2021

Tous les documents de candidature doivent être envoyés par courriel à [email protected] au plus tard le lundi 30 août 2021 à 18 heures HAE .

« Le Prix Lacey est une célébration de la communauté, de l'entraide et de la nature exceptionnelle des innovations artistiques. Le fait que des artistes se réunissent pour remettre en question des idées, partager des ressources et présenter des opportunités conduit toujours à une meilleure compréhension entre les peuples et les lieux. Les centres d'artistes autogérés sont les points de départ de mouvements communautaires qui construisent des discours critiques qui ont un impact sur les cercles d'influence nationaux et internationaux. Le Prix Lacey est une célébration des organisations qui illustrent l'innovation, la communauté et la créativité collaborative J'ai hâte de voir qui seront les prochains candidats. »

- Clayton Windatt, directeur, Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés (ARCA)

PRIX LACEY LIENS RAPIDES ET MÉDIAS SOCIAUX

Les informations et le formulaire de candidature se trouvent sur le site beaux-arts.ca

Envoyez les candidatures par courriel à [email protected] au plus tard le 30 août 2021 à 18 h HAE.

au plus tard le 30 août 2021 à 18 h HAE. Entretien avec le Dr John Lacey en 2019 à https://www.beaux-arts.ca/a-propos/prix/prix-lacey-2019

À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, ainsi que la plus importante collection d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À PROPOS DE NAOMI ET DU DR JOHN LACEY

Le Dr John Lacey et sa défunte épouse Naomi ont une histoire distinguée de leadership philanthropique dans les arts visuels et la musique. Leur soutien et leur vision de longue date à l'Orchestre philharmonique de Calgary (CPO), leur création du Naomi and John Lacey Virtuoso Program et l'engagement profond du Dr Lacey dans les arts visuels par le biais de l'initiative Contemporary Calgary ont ajouté de façon incommensurable et profonde au dynamisme culturel. Le Dr Lacey défend depuis longtemps le mandat du Musée des beaux-arts du Canada, qui est de servir les Canadiens d'un océan à l'autre. Le financement du Prix Lacey par la Famille témoigne de son soutien aux communautés artistiques de tout le pays.

À PROPOS DE LA FONDATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a pour mission d'aider le Musée des beaux-arts du Canada à remplir son mandat. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation fournit au Musée le soutien financier supplémentaire dont il a besoin pour diriger la communauté des arts visuels du Canada à l'échelle locale, nationale et internationale. La combinaison du soutien public et de la philanthropie privée permet au Musée de préserver et d'interpréter le patrimoine des arts visuels du Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour des projets spéciaux et des fonds de dotation. Pour en savoir plus sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, veuillez consulter le site https://www.beaux-arts.ca/adhesions-dons/la-fondation-du-mbac.

