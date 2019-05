ANNULATION - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investira dans les métiers spécialisés et les domaines liés à la technologie

Veuillez prendre note que l'évènement est annulé.

GATINEAU, QC, le 28 mai 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, assistera aux 25e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à Halifax, où elle fera une annonce sur la manière dont le gouvernement du Canada aide les jeunes Canadiens à faire carrière dans les métiers spécialisés et la technologie.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 29 mai 2019



HEURE : 14 h



ENDROIT : Halifax Exhibition Centre

Essential Skills Stage

200, chemin Prospect

Goodwood (Nouvelle-Écosse)

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca