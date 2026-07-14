/R E P R I S E --Avis aux médias - ANNONCE NATIONALE EN LIEN AVEC L'INNOVATION DANS LE SECTEUR FORESTIER/
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
14 juil, 2026, 07:35 ET
VILLE-MARIE, QC, le 12 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce relative à l'innovation dans le secteur forestier.
Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard.
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Date :
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Le 14 juillet 2026
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Heure :
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14 h 15
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Lieu :
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Ville-Marie (Abitibi-Témiscamingue)
Une visite des installations suivra la conférence de presse. Les bottes de protection sont obligatoires pour faire cette visite.
Pour y participer, les représentantes et les représentants des médias doivent s'accréditer avant le 13 juillet 2026, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
Sources :
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet de la ministre des
Ressources naturelles et des Forêts
Cell. : 367 977-7465
[email protected]
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
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