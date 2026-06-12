Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Francos de Montréal

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Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

12 juin, 2026, 08:00 ET

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe annonce l'octroi de 448 000 $ aux Francos de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 20 juin 2026.

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Les Francos de Montréal réunissent au Quartier des spectacles une foule provenant de partout au Québec en vue de célébrer la musique d'expression francophone. Le programme de l'événement met à l'honneur des artistes d'ici comme d'ailleurs afin de les faire connaître à travers la francophonie et de soutenir la diffusion de leur musique notamment par l'entremise de la 14e édition de son volet Industrie, les Rendez-vous Pros. Le festival invite le public à assister à des spectacles mémorables présentés sur diverses scènes dans le Quartier et contribue ainsi à faire rayonner ces lieux de diffusion culturelle.

Citation

« Les Francos sont un rendez-vous incontournable de la musique francophone au Québec. Chaque année, la programmation propose des spectacles grandioses, gratuits et en salle, avec des artistes établis et de la relève d'ici et de l'international. J'invite le public à venir faire vibrer le Quartier des spectacles en plein cœur de Montréal en prenant part aux festivités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]

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