Des solutions par et pour les régions : le gouvernement du Québec mise sur l'expertise du terrain

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, confie aux conférences administratives régionales (CAR) des Laurentides et du Bas-Saint-Laurent le mandat de travailler conjointement à identifier, à développer et à proposer des initiatives concrètes répondant aux réalités des régions.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de favoriser la décentralisation et de renforcer sa collaboration avec les régions. Ainsi, les CAR du Bas-Saint-Laurent et des Laurentides mobiliseront leurs partenaires municipaux et régionaux en vue de cibler des occasions de coopération et des leviers d'action, dans le but de rapprocher davantage les décisions publiques des régions du Québec. En mettant en commun leurs expertises et leurs perspectives, les deux CAR pourront faire émerger des approches novatrices favorisant une gouvernance plus agile, plus efficace et mieux ancrée dans les réalités régionales.

Citation :

« Notre gouvernement est déterminé à donner une plus grande place aux régions dans l'élaboration des politiques publiques. En confiant ce mandat aux CAR du Bas-Saint-Laurent et des Laurentides, nous faisons le choix de miser sur l'expertise régionale pour identifier des façons concrètes de rapprocher les décisions des citoyens et des communautés. Ces deux régions représentent des réalités différentes et pourront agir en complémentarité dans le cadre de ce mandat. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Les travaux contribueront à identifier des pistes permettant de rapprocher davantage l'action gouvernementale des réalités régionales.

Un rapport d'étape est prévu d'ici le 19 juin 2026 et un rapport final faisant le bilan de cette démarche est attendu le 14 août 2026.

Les CAR regroupent les représentantes et représentants des ministères et organismes du gouvernement du Québec ainsi que des municipalités présentes sur le territoire d'une région.

Pour en savoir plus, consultez le site Web sur les CAR.

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]