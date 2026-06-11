Complexe culturel et sportif de Montmagny : le gouvernement du Québec confirme son financement pour la salle Edwin-Bélanger

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, confirme un investissement majeur du gouvernement du Québec pour moderniser la salle Edwin-Bélanger, l'un des espaces clés du projet de complexe culturel et sportif en santé globale et durable de Montmagny. Mené à l'école secondaire Louis-Jacques-Casault, ce projet vise notamment à offrir un programme culturel plus diversifié pour la population des MRC de Bellechasse, de Montmagny, de L'Islet et de Kamouraska.

L'investissement de 14,5 M$ permettra d'ajouter environ une centaine de places grâce à la construction de balcons en plus de procéder au réaménagement de certaines installations, à l'intégration d'une nouvelle passerelle technique, à l'installation d'un monte-charge extérieur, à l'agrandissement de la scène, à l'ajout de toilettes et d'une salle de répétition et de financer l'achat d'équipements spécialisés. L'aide financière contribuera également à améliorer l'accessibilité universelle pour le public et pour les artistes.

Citations

« La modernisation de la salle de spectacles Edwin-Bélanger est un grand projet pour la région, mais aussi un signal fort pour le milieu culturel. La modernisation de cette infrastructure offrira plus de possibilités pour le diffuseur Les Arts de la scène de Montmagny, notamment avec la venue de spectacles de grande envergure. Il ne fait aucun doute pour moi que ce projet permettra de démocratiser plus largement la culture pour toute la population, mais particulièrement pour les jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires qui ont uni leurs efforts pour réaliser ce projet porteur pour notre communauté. La rénovation de la salle Edwin-Bélanger est un investissement majeur pour notre milieu culturel. En modernisant les infrastructures, en augmentant la capacité d'accueil et en bonifiant les équipements, nous donnons les moyens d'offrir aux citoyens et aux artistes un lieu de diffusion à la hauteur de leur talent. Cette nouvelle salle contribuera à dynamiser la vie culturelle de toute la région, à soutenir la création artistique et à faire rayonner notre communauté tout au long de l'année. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

L'aide financière pour les travaux de modernisation de la salle Edwin-Bélanger provient du Plan québécois des infrastructures 2026-2036 et sera versée au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, qui est porteur du projet.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue également au projet de salle de spectacles pour un montant de 950 000 $, dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]