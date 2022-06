« Je suis fière du Musée et des réalisations accomplies par notre équipe à ce jour. Je me réjouis à l'idée de renforcer les progrès que nous avons faits et d'évoluer vers un avenir où l'art a le pouvoir de construire des ponts, d'approfondir les liens et de faire avancer une société plus équitable », a affirmé Angela Cassie, Musée des beaux-arts du Canada.

À propos d'Angela Cassie

Angela s'est jointe au Musée en janvier 2021 en tant que vice-présidente à la transformation stratégique et à l'inclusion et supervise la mise en œuvre du plan stratégique du MBAC. Parfaitement bilingue, Angela a occupé sur une période de 10 ans des fonctions de plus en plus importantes au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) à Winnipeg, où elle était vice-présidente principale, Programmes, expositions et affaires publiques lors de son départ en 2019 pour faire un mini MBA à l'Institut des cadres de McGill. Angela a commencé sa carrière au ministère du Patrimoine canadien, où elle a œuvré de 1998 à 2008, notamment à titre de directrice régionale des communications et des services exécutifs (région des Prairies et du Nord). Elle est également présidente du conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine et a récemment participé à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership de 2022.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Everything is Connected -- Tout est relié

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose

