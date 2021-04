« Andrea a une longue histoire au Musée », a déclaré la directrice générale du MBAC Sasha Suda . « Elle a fait un travail remarquable en tant que conservatrice associée des photographies -- en rédigeant des catalogues d'exposition captivants et en organisant des expositions majeures comme Moyra Davey. Les fervents (2020) et La photographie au Canada 1960-2000 (2017), ainsi que des expositions virtuelles, comme Photoreportages Canada (lancée en 2017). Nous sommes honorés de la compter au sein de notre équipe. Son expertise contribuera grandement à respecter notre engagement à représenter les communautés que nous sommes censés servir, et à étendre la portée de la collection. »

Dans son nouveau rôle de conservatrice principale des photographies, Mme Kunard supervisera le département de photographie du Musée. La constitution de la collection sera axée sur la diversité et l'accessibilité, en prêtant attention aux groupes et aux questions sous-représentés. Tout en maintenant les normes élevées du Musée en matière d'expositions et de publications, elle s'efforcera d'atteindre de nouveaux publics grâce à des modèles flexibles d'engagement et de possibilités d'exposition. La numérisation est une priorité, tout comme le fait de faire connaître la collection par le biais de présentations virtuelles et des médias sociaux.

Andrea Kunard vise également à accroître les collaborations avec d'autres institutions et groupes afin de permettre à leurs voix d'être présentes dans les espaces du Musée. Elle s'efforce également d'offrir aux chercheurs des possibilités de recherche, en particulier aux jeunes chercheurs et aux étudiants.

Entrée au Musée en 1998 comme conservatrice adjointe au Musée canadien de la photographie contemporaine, affilié au MBAC, Andrea Kunard était conservatrice associée des photographies depuis 2009. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université Queen's, d'une maîtrise ès arts de l'Université Carleton, d'un diplôme (avec mention) en études interdisciplinaires du Emily Carr College of Art and Design et d'un baccalauréat ès arts (avec mention) de l'Université du Manitoba. Ses contributions au secteur universitaire sont dignes de mention. Depuis 2013, elle est professeure auxiliaire à l'Université d'Ottawa et, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, elle a souvent donné des cours à temps partiel sur l'art et la photographie au Canada aux universités Carleton et Queen. En 2008, elle a coédité une importante publication intitulée The Cultural Work of Photography in Canada (McGill Queens Press), et a rédigé de nombreux articles pour des revues universitaires nationales et internationales.

