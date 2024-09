Un nouveau tableau de bord facilite l'accès aux services gouvernementaux

GATINEAU, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Plus de 5,6 millions de personnes ont un compte Mon dossier Service Canada (MDSC) et plus de 2 millions d'entre elles s'y connectent tous les mois pour obtenir de l'information au sujet de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du numéro d'assurance sociale et bien plus encore.

Aujourd'hui, dans le cadre des efforts continus en vue d'améliorer les interactions entre les clients et le gouvernement du Canada, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a annoncé deux mises à jour importantes au portail de Mon dossier Service Canada.

Premièrement, l'inscription à MDSC a été simplifiée pour permettre aux utilisateurs de se créer un compte plus facilement. Une fois qu'ils ont rassemblé les renseignements dont ils ont besoin, les utilisateurs n'ont qu'à suivre les instructions pour s'inscrire.

Deuxièmement, un nouveau tableau de bord dans Mon dossier Service Canada donne maintenant aux utilisateurs une vision globale des prestations et des services disponibles sur une seule page. La présentation est plus claire, et il est plus facile de s'y retrouver. L'accès aux tâches les plus demandées du portail est plus rapide et efficace, de même que le soutien en cas de besoin.

Le nouveau tableau de bord a d'abord été lancé en version préliminaire le 27 décembre 2023. Depuis, plus de 500 000 utilisateurs uniques l'ont consulté et plus de 1 000 utilisateurs ont fourni des commentaires pour nous aider à apporter d'autres améliorations.

Ces changements reflètent l'inébranlable engagement du gouvernement envers l'amélioration continue des services qu'il offre à la population. Les citoyens demeurent au cœur de ces mesures, axées sur la simplicité, l'efficacité et l'accessibilité. Ainsi, les Canadiens peuvent facilement obtenir les services dont ils ont besoin, en tout temps et en tout lieu.

Citation

« Aujourd'hui marque une étape importante dans nos efforts continus visant à améliorer et à moderniser les services aux citoyens grâce à l'innovation numérique. Trop souvent, les clients veulent utiliser des moyens numériques, mais les étapes compliquées les en empêchent. Les 5,6 millions de personnes qui utilisent chaque mois Mon dossier Service Canada pourront maintenant trouver l'information dont ils ont besoin plus facilement. Les dernières mises à jour de Mon dossier Service Canada permettent d'offrir une expérience conviviale qui peut continuellement être améliorée et modifiée en fonction des besoins quotidiens de la population canadienne. »

- Le ministre de Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

Mon dossier Service Canada est un portail en ligne sécurisé qui permet aux Canadiens d'accéder aux services suivants : Régime canadien de soins dentaires; Assurance-emploi; Régime de pensions du Canada ; Prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada ; Sécurité de la vieillesse; Prêts canadiens aux apprentis; Numéro d'assurance sociale.

En date du 31 octobre 2023, 5 684 480 comptes MDSC étaient actifs.

