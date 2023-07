Amélioration de la productivité dans le secteur aérospatial - Plus de 2,7 M$ à Sonaca Montréal pour moderniser son usine de Mirabel

QUÉBEC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt d'un montant maximal de 2,75 millions de dollars à Sonaca Montréal, qui souhaite aller de l'avant avec la modernisation de son usine de Mirabel. Le projet, évalué à 12,3 millions de dollars, mènera à la création de 44 emplois.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Sonaca Montréal est un important fournisseur de pièces d'aérostructure de grande dimension, notamment des panneaux d'aile et d'empennage, principalement pour le secteur des jets d'affaires. Son projet servira à automatiser ses opérations de formage par grenaillage ainsi qu'à moderniser trois profileuses à portique et l'atelier de peinture. Il permettra aussi la mise aux normes européennes du centre chimique de placage par le remplacement de l'acide chromique par de l'acide sulfurique borique.

Citations :

« Il est important de consolider la présence d'acteurs comme Sonaca Montréal au sein du secteur stratégique de l'aérospatiale. Tout en générant des retombées économiques dans la région, la modernisation de l'usine de Mirabel renforcera la compétitivité du Québec face à la concurrence internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est fier d'appuyer et d'accompagner les entreprises de la région des Laurentides qui participent activement au dynamisme économique du Québec. Grâce à cet investissement, Sonaca Montréal pourra continuer à se démarquer et à renforcer son leadership dans le domaine de l'aérospatiale en plus de créer de nombreux emplois de qualité. Investir dans une entreprise d'ici, c'est faire rayonner notre expertise au-delà de nos frontières. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Cet appui du gouvernement du Québec va permettre à Sonaca Montréal d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer sa productivité et de réduire son empreinte environnementale. Il consolide la position de Sonaca Montréal afin de poursuivre le développement d'affaires avec ses clients nord-américains. »

Jean-Francois Quinton, directeur général de Sonaca Montréal

Fait saillant :

Sonaca Montréal, qui emploie environ 220 personnes à son usine de Mirabel , compte comme clients de grands acteurs mondiaux de l'industrie aérospatiale, dont Bombardier, Gulfstream, Embraer et Boeing. L'entreprise est une filiale de la maison mère Sonaca Group.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; David Marra-Hurtubise, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée des Plaines, Tél. : 438 828-0045; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]