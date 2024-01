Le transformateur d'abrasif obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC pour l'acquisition d'un équipement qui lui permettra d'accroître sa performance.

SHERBROOKE, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des organisations contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 250 000 $ à Amecci inc. Cet appui de DEC lui permettra de faire l'acquisition d'un équipement de fabrication de bandes abrasives.

Amecci est une entreprise familiale qui se spécialise dans la transformation d'abrasifs pour en faire des produits de sablage. Sous forme de courroies, disques, feuilles, rouleaux et brosses, ils sont destinés au marché industriel et servent au traitement du bois, de la carrosserie, du métal et des matériaux de composites. L'aide de DEC à l'acquisition et à l'installation de l'équipement de fabrication permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et sa capacité de production, afin de soutenir sa croissance.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

Grâce à l'aide financière de DEC, Amecci pourra moderniser sa ligne de production afin de répondre à la demande, en plus d'être compétitive, d'obtenir un meilleur rendement et de pallier la pénurie de main‑d'œuvre. Elle pourra donc poursuivre sa croissance tout en consolidant sa position dans l'industrie et sur les marchés, contribuant ainsi à stimuler l'économie régionale. Félicitations à toute l'équipe d'Amecci. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités. Nous les aidons à croître et je suis donc ravie du soutien de DEC au projet d'Amecci. Son apport à la vitalité économique de Sherbrooke est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de l'entreprise rejailliront sur toute la région, mais aussi sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'appui de DEC fait une énorme différence pour nous. Il nous permet de faire les investissements nécessaires afin de rester compétitifs face à l'adversité mondiale de notre industrie. Avec ce soutien financier, nous serons en mesure de doubler notre capacité de production, d'améliorer le quotidien de nos employés et ainsi nous permettre de nous positionner comme un joueur majeur dans notre marché. »

Marie-Pier Lequin, directrice générale, Amecci inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

