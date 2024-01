TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Amanda (Mandy) Norton à son Conseil d'administration. Mme Norton entrera en fonction le 1er février 2024.

Mme Norton est une cadre accomplie possédant plus de 30 ans d'expérience dans la direction de fonctions indépendantes de gestion du risque général et d'activités de surveillance des risques au sein d'institutions financières mondiales. Plus récemment, elle a occupé pendant quatre ans le poste de vice-présidente directrice et cheffe de la gestion du risque chez Wells Fargo. Elle a également occupé des postes à responsabilités croissantes en gestion du risque et en finances à JPMorgan Chase & Co., à Ally Financial et à Bank of America. De plus, Mme Norton a siégé au conseil d'administration de Credit Suisse Group AG jusqu'en novembre 2023, et elle siège actuellement au conseil d'administration de Generation Investment Management LLC.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Norton au Conseil d'administration de RBC. Elle est une leader très respectée possédant une vaste expérience en gestion du risque financier à l'échelle mondiale et une grande expertise technique. Son bagage de connaissances, des plus impressionnants, viendra s'ajouter à celui des autres membres de notre Conseil, a déclaré Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration de RBC. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur sa contribution à la concrétisation de la vision de RBC, qui est de compter parmi les institutions financières les plus respectées et les plus florissantes au monde. »

Mme Norton, qui est citoyenne des États-Unis et du Royaume-Uni, est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et en statistique de l'Université de Bath, en Angleterre.

Pour en savoir plus sur le Conseil d'administration de RBC, veuillez visiter notre site Gouvernance d'entreprise.

