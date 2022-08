L'organisme de la Montérégie reçoit plus de 200 000 $ de la part de DEC.

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 240 375 $ à Alo Richelieu coop de solidarité.

Cet appui de DEC permettra à l'organisme de développer une microdestination touristique nautique aux abords de la rivière Richelieu dans le respect des pratiques écoresponsables grâce à l'acquisition d'un bateau électrique de type navette fluviale et de planches à pagaie électriques.

Lancée en 2021, Alo Richelieu est une coopérative à but non lucratif à vocation touristique. La réalisation du présent projet contribuera à combler l'offre de transport durable et à assurer l'interconnectivité entre les différents attraits proposés par l'organisme. Il permettra aussi de développer l'attractivité touristique du Haut-Richelieu et d'attirer de la clientèle potentielle pour plusieurs PME de la région, en plus de créer six emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Alors que la relance du tourisme bat son plein au Québec cet été, notre gouvernement continue d'être là pour soutenir les entreprises et les OBNL de l'industrie touristique de la Montérégie et à travers nos régions. Nous devons nous saisir des défis économiques actuels pour repenser les produits, services et processus du secteur. Le financement de DEC pour Alo Richelieu annoncé aujourd'hui soutiendra la croissance durable et la mise en valeur du patrimoine naturel de Saint-Jean-sur-Richelieu et contribuera à soutenir la relance touristique au Québec! »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur du tourisme pour assurer leur relance. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements pour leur permettre de se tourner vers l'avenir. La contribution financière que nous accordons à Alo Richelieu constitue une excellente nouvelle pour la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'attractivité de la Montérégie! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Alo Richelieu est enthousiaste face à la concrétisation de ce projet qui vise à améliorer l'offre, l'expérience client et l'accessibilité aux produits tout au long des 30 km d'expériences offertes en collaboration avec nos membres. Nous voulons encourager les visiteurs intéressés par les activités nautiques à profiter de la beauté de la rivière en alliant plaisir et écoresponsabilité. »

Karyne Roy, présidente, Alo Richelieu coop de solidarité et propriétaire de la Marina St-Tropez

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

