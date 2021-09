Les membres Aéroplan vont avoir de nouvelles occasions de participer aux célébrations du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort, dont un concours d'Air Canada assorti de 50 prix magiques

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada apporte la magie des célébrations du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort aux membres Aéroplan en leur proposant de nouvelles façons emballantes de participer à cet événement d'une durée de 18 mois qui commencera le 1er octobre 2021. D'ici au 29 septembre 2021, les membres Aéroplan peuvent participer au concours d'Air Canada pour courir la chance de gagner l'un de 50 prix magiques offerts, dont l'un des cinq forfaits Vacances Air Canada à destination du Walt Disney World Resort, en Floride. Air Canada ajoute également des produits et des cartes-cadeaux Disney que les membres peuvent obtenir en utilisant leurs points Aéroplan dans la eBoutique Aéroplan. De plus, les membres Aéroplan pourront continuer d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan lorsqu'ils voyagent avec Air Canada et Vacances Air Canada pour se rendre au Walt Disney World Resort.

« Peu importe votre âge, des expériences inoubliables, des souvenirs impérissables et des moments exaltants vous attendent au Walt Disney World Resort, et Air Canada est très fière de souligner ces 50 ans de féérie, en étroite collaboration avec Disney, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. Et la magie ne s'arrête pas là, car nous allons bientôt annoncer à nos clients d'autres façons de prendre part à la célébration la plus magique au monde. »

Air Canada, qui est le plus important transporteur canadien desservant Orlando, offre jusqu'à 33 vols hebdomadaires entre le Canada et la Floride, dont un service sans escale à destination d'Orlando au départ de Montréal et de Toronto. Plus tard cette année, Air Canada va également proposer un service sans escale pour Orlando au départ de Québec, d'Ottawa et d'Halifax. Les clients qui souhaitent simplifier la planification de leurs vacances peuvent profiter de forfaits à Walt Disney World, qui comprennent le séjour hôtelier et des billets pour les parcs thématiques, en réservant auprès de Vacances Air Canada, fournisseur des produits de voyage Disney depuis plus de 15 ans.

Air Canada facilite au maximum les voyages en famille grâce à des files réservées pour l'enregistrement et à l'embarquement hâtif, en plus de proposer le programme Aéronautes pour les enfants, qui comprend des repas spéciaux et des trousses à bord. Et grâce au partage familial Aéroplan, il n'aura jamais été aussi simple d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan.

50 prix magiques pour célébrer 50 années de magie

Les membres Aéroplan peuvent participer au concours du 9 au 29 septembre 2021 en se rendant à aircanada.com/magique50e pour courir la chance de gagner l'un de cinq forfaits Vacances Air Canada à destination du Walt Disney World Resort, en Floride, ainsi que 45 autres prix, dont des produits et des cartes-cadeaux Disney et des points Aéroplan. La valeur totale approximative des 50 prix est de 112 340,95 $ CA. Vous n'êtes pas membre Aéroplan? Adhérez aujourd'hui.

Le concours s'adresse aux membres Aéroplan en règle qui : (i) sont résidents du Canada, (ii) ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence, et (iii) se sont inscrits au concours entre le 9 septembre 2021 à 12 h 01 (HE) et le 29 septembre 2021 à 23 h 59 (HE). Aucun achat n'est requis.

Les règlements du concours et le formulaire de participation se trouvent à aircanada.com/magique50e.

Nouveaux produits Disney dans la eBoutique Aéroplan

Les membres Aéroplan auront accès à la boutique Disney exclusive dans la eBoutique Aéroplan, où ils pourront échanger des points contre des cartes-cadeaux Disney, à partir de 100 $ CA, ou des articles populaires de Disney pour les membres de leur famille et leurs amis.

Privilèges des membres Aéroplan

Les membres Aéroplan peuvent échanger des points Aéroplan contre des vols pour Orlando assurés par Air Canada, ou contre des forfaits à Walt Disney World avec Vacances Air Canada. Ils peuvent aussi accumuler des points Aéroplan pour leurs vols en réservant auprès d'Air Canada ou de Vacances Air Canada. Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan peuvent accumuler des points Aéroplan encore plus rapidement et obtenir d'autres privilèges de voyage.

La célébration du 50e anniversaire de Walt Disney World

À compter du 1er octobre 2021 :

Mickey et Minnie seront les hôtes de la célébration la plus magique au monde soulignant le 50 e anniversaire du Walt Disney World Resort, en Floride.

anniversaire du Resort, en Floride. L'événement, d'une durée de 18 mois, propose de nouvelles expériences dans les quatre parcs thématiques du complexe et d'autres endroits, où un décor scintillant iridescent apparaîtra comme par magie.

Dans la soirée du 1 er octobre, le nouveau spectacle nocturne Disney Enchantment lancera les festivités du 50 e anniversaire au parc Magic Kingdom.

octobre, le nouveau spectacle nocturne lancera les festivités du 50 anniversaire au parc Magic Kingdom. Le même soir, Harmonious , un spectacle nocturne parmi les plus grandioses jamais créés à Walt Disney World , se tiendra également à EPCOT.

, un spectacle nocturne parmi les plus grandioses jamais créés à , se tiendra également à EPCOT. Un pavillon agrandi de la France à EPCOT faisant partie des festivités proposera, entre autres, Remy's Ratatouille Adventure, une nouvelle attraction pour toute la famille, et une nouvelle et savoureuse Crêperie de Paris .

