Les membres profiteront de leur statut Élite actuel jusqu'à la fin de 2022

La validité de tous les bons Primes priorité délivrés en 2020 est prolongée d'un an complet, ce qui permet de les utiliser jusqu'en octobre 2022

Toutes les autres politiques souples, y compris la suspension de l'expiration des points, sont aussi prolongées

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui plusieurs mises à jour visant à maintenir le statut Aéroplan Élite des membres, afin de leur procurer de la souplesse et de l'assurance. Les changements comprennent la prolongation du statut Élite actuel jusqu'à la fin de 2022 (après une première prolongation jusqu'à la fin de 2021) ainsi que la possibilité d'accélérer la qualification à un statut dans les années à venir.

« La fidélité est une affaire de réciprocité et nous comprenons tout à fait pourquoi tant de vos plans de voyage sont suspendus cette année, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique, d'Air Canada. C'est la raison pour laquelle nous prolongeons automatiquement d'une autre année le statut Aéroplan Élite, jusqu'à la fin de 2022. Ces changements sont l'une de nos nombreuses façons de remercier nos membres et de leur montrer de manière tangible que nous serons prêts à les accueillir à bord quand le moment sera propice pour eux de voyager à nouveau. »

C'est la deuxième année qu'Air Canada prolonge le statut Aéroplan Élite de ses membres. Afin d'offrir une simplicité et une souplesse accrues, les changements concernant le statut Aéroplan Élite des membres sont les suivants :

Prolongation automatique du statut Aéroplan Élite 2021

Tous les statuts Aéroplan Élite pour l'année 2021 seront automatiquement prolongés jusqu'à la fin de l'année 2022.

Prolongation des bons Primes priorité

Air Canada prolonge aussi d'un an complet la validité de tous les bons Primes priorité inutilisés délivrés en 2020, ce qui permet de les utiliser jusqu'en octobre 2022.

Accélération de la qualification à un statut Élite pour 2022

Quel que soit le statut Aéroplan Élite qu'atteignent les membres par leurs activités de vol en 2021, les Milles, Segments et Dollars de Qualification à un Statut obtenus en 2021 seront acceptés l'an prochain pour accélérer leur qualification à un statut dans les années à venir.

Ces améliorations s'ajoutent aux autres changements déjà en place pour tous les membres Aéroplan :

Modification ou annulation des primes aériennes sans frais

Les billets réservés au moyen de primes aériennes Aéroplan jusqu'au 30 avril 2021 (pour des voyages se terminant d'ici la fin d'avril 2022) peuvent être modifiés ou annulés sans frais, en tout temps. Les membres qui optent pour l'annulation verront l'intégralité de leurs points Aéroplan reversés dans leur compte, en plus de profiter d'un remboursement intégral des taxes, des frais et des suppléments applicables associés à la valeur inutilisée de leur billet.

Suspension temporaire de l'expiration des points Aéroplan

Nous avons prolongé la suspension de l'expiration des points Aéroplan jusqu'au 31 janvier 2022. Cela signifie que d'ici le 30 janvier 2022, les points Aéroplan qui seraient venus à expiration demeurent utilisables. Notre politique récemment améliorée en matière d'expiration s'appliquera à compter du 31 janvier 2022, ce qui veut dire que les points expireront si une transaction admissible n'a pas été réalisée avant cette date.

Pour plus de renseignements, consultez la page suivante : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan/news/covid-19.html.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]; Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com