KITCHENER, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements dans leurs collectivités. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous ferons construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Kitchener ont annoncé une entente visant à accélérer la construction de plus de 1 200 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux permettront de créer plus de 37 500 logements supplémentaires au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), prévoit l'octroi de plus de 42,4 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Celle-ci encouragera la densité élevée et moyenne autour des stations de train léger de Kitchener en rendant la réglementation en matière d'urbanisme plus permissive. Il sera plus facile d'obtenir une légère augmentation de densité dans les quartiers existants de faible densité de Kitchener en permettant la création de quatre logements de plein droit. Le plan d'action de Kitchener pour faciliter la construction de logements abordables consiste également à offrir des terrains et des incitatifs aux fournisseurs de logements abordables.

Le FACL aide à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements dans les villages, les villes et les communautés autochtones partout au Canada. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'obtention des résultats. Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, qui pourraient comprendre l'accélération des délais d'exécution des projets, l'autorisation d'une densité de logements accrue et la promotion de l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements plus rapidement pour la population canadienne.

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la construction de plus de 1 200 logements autorisés au cours des trois prochaines années et 37 500 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » – L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La seule façon de surmonter la crise du logement est de s'y attaquer ensemble. Je suis fière de voir Kitchener et le gouvernement fédéral s'unir pour faire une réelle différence au sein de notre communauté en veillant à ce que davantage de logements abordables soient construits plus rapidement. » – Valerie Bradford, députée de Kitchener-Hespeler

« Répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement est une priorité de notre gouvernement. L'une des clés de la réussite dans la réponse aux besoins en matière de logement est de collaborer étroitement avec les municipalités locales, qui connaissent leurs défis uniques en matière de logement. L'annonce du Fonds pour accélérer la construction de logements nous permet de travailler directement avec Kitchener, main dans la main, pour aider à répondre à la demande de croissance de notre ville. Ce financement de 42,4 millions de dollars aidera les initiatives de logement adaptées aux besoins particuliers de la région en croissance rapide de Kitchener et Waterloo. Il ne s'agit pas seulement de briques et de mortier; il s'agit d'offrir aux familles canadiennes un chez-soi abordable, sûr et sécuritaire. » – Tim Louis, député fédéral de Kitchener-Conestoga

« Aujourd'hui est la première annonce concernant le Fonds pour l'accélération du logement (FACL) dans la région de Waterloo, et nous avons hâte de voir plusieurs autres annonces concernant le logement. « Cet investissement fédéral, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement, réitère l'importance de collaborer avec les ordres de gouvernement locaux pour éliminer plus rapidement les obstacles à la construction des logements abordables dont nous avons besoin. » – L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« Pour nous attaquer à la crise du logement à Kitchener, tout le monde doit travailler ensemble, y compris les ordres de gouvernement, le secteur privé, les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement et surtout les résidents de Kitchener, pour aider à bâtir un Kitchener plus fort, un Ontario plus fort et un Canada plus fort. Kitchener est déterminée à faire partie de la solution à la crise du logement, et nous sommes bien placés pour atteindre nos cibles en matière de logement grâce au travail proactif que nous avons accompli et à notre solide collaboration avec nos partenaires. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son partenariat et ses investissements continus dans notre collectivité, y compris l'annonce d'aujourd'hui de 42,4 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour accélérer la construction de logements dans le but de créer 1 216 logements supplémentaires d'ici 2027. » – Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagné de Valerie Bradford , députée fédérale de Kitchener- Hespeler , de Tim Louis , député fédéral de Kitchener-Conestoga, de l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo , de Berry Vrbanovic , maire de la Ville de Kitchener et de Karen Redman présidente régionale de la région de Waterloo .

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagné de , députée fédérale de Kitchener- , de , député fédéral de Kitchener-Conestoga, de l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de , de , maire de la et de présidente régionale de la région de . Grâce à son initiative d'unités d'habitation supplémentaires (UHA), la Ville de Kitchener autorise maintenant jusqu'à quatre logements par lot, de plein droit, dans l'ensemble de la ville afin de réduire les obstacles à la construction résidentielle.

autorise maintenant jusqu'à quatre logements par lot, de plein droit, dans l'ensemble de la ville afin de réduire les obstacles à la construction résidentielle. Au cours des trois prochaines années, le FACL encouragera la création de 777 logements de densité moyenne et élevée autour de dix stations du train léger sur rail d'Ion. Les initiatives en matière de logement de Kitchener liées au transport en commun devraient permettre de construire jusqu'à 34 000 logements sur 10 ans.

Voici d'autres initiatives de la Ville de Kitchener : Compensation des coûts de construction de logements abordables sur les terrains appartenant à la Ville Zonage d'inclusion Incitatifs pour les fournisseurs de logements locatifs sans but lucratif et de coopératives d'habitation Acquisition de terrains stratégiques pour le logement abordable Planification de l'adaptation aux changements climatiques

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL. Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a engagé plus de 36,82 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 113 467 logements et la réparation de plus de 126 011 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

