SAULT STE. MARIE, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les coûts. Afin d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de plus de 5,3 millions de dollars. Ce montant servira à la construction de 14 logements qui soutiennent les personnes en situation d'itinérance à Sault Ste. Marie, y compris les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale.

L'annonce a été faite par Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, ainsi que Chris Scott, député provincial de Sault Ste. Marie, Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie et Stephanie Pagnucco, présidente du conseil d'administration de la Sault Ste. Marie Housing Corporation.

Ces logements avec services de soutien font partie de deux ensembles résidentiels distincts qui visent à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la collectivité. Le Community Resource Centre, situé au 721, rue Wellington Est, dessert la collectivité locale depuis 2023. Il continue d'offrir du soutien grâce à 22 places d'hébergement d'urgence et à 22 logements de transition. Les logements sont conçus pour des séjours de longue durée qui aident les personnes à passer de l'itinérance à un logement permanent. Les résidents de ces logements ont accès à une cuisine, à une douche, à une buanderie, à une clinique de soins de santé sur place et à des services de counseling en santé mentale et en toxicomanie sur place.

Le deuxième ensemble est un ensemble de 11 logements modulaires situé dans le secteur ouest de Sault Ste. Marie. Cet ensemble offrira des logements de transition aux femmes et aux enfants fuyant une situation de violence familiale. Ces logements de transition sont soutenus par Women In Crisis (WIC). Les résidentes ont accès à de la formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, du perfectionnement du parcours scolaire, de la formation sur les compétences recherchées et des services de stabilité pour une période maximale de 24 mois, pendant qu'elles et leurs enfants attendent un logement permanent.

Ces investissements sont rendus possibles grâce à l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) et à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), qui font partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions de logement locales pour remédier à la crise du logement. Les ensembles annoncés aujourd'hui offriront plus de logements sûrs et abordables aux résidents les plus vulnérables de Sault Ste. Marie. Je suis fier de la participation de notre gouvernement et de la réelle différence qu'elle fera auprès des gens de la collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite d'avoir un toit et un chez-soi sûr. Cette annonce aidera de nombreuses familles et personnes à guérir et à reconstruire leur vie, en offrant non seulement un chez-soi, mais aussi de l'espoir. Le soutien et l'engagement continus du gouvernement du Canada à l'égard de la création de logements abordables aideront à améliorer la vie des personnes et des familles les plus vulnérables à Sault Ste. Marie. » - Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie--Algoma

« Les logements avec services de soutien permettent aux gens de se remettre sur pied grâce au soutien dont ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur à Sault Ste. Marie et dans les collectivités de l'Ontario. Notre gouvernement travaille main dans la main avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour construire plus de logements abordables et avec services de soutien afin de protéger nos résidents vulnérables et de veiller à ce qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Ce financement aide à créer des logements de transition qui offrent une bouée de sauvetage en matière de sécurité et de stabilité aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous produisons des logements dont nous avons besoin de façon urgente pour protéger les femmes, les enfants et les personnes vulnérables dans l'ensemble de notre collectivité. » - Chris Scott, député provincial de Sault Ste. Marie

« Je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour cet investissement essentiel dans notre collectivité. Ces nouveaux logements de transition ne sont pas que des immeubles. Ils représentent la sécurité, la dignité et un nouveau départ. Pour les personnes et les familles fuyant une situation de violence familiale, le fait d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner change leur vie. Nous sommes déterminés à soutenir les personnes vulnérables et à faire progresser les mesures de soutien au logement qui améliorent la sécurité et la stabilité dans notre collectivité. » - Stephanie Pagnucco, présidente du conseil d'administration de la Sault Ste. Marie Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, et soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

Le financement fourni pour l'ensemble situé dans la région ouest de Sault Ste. Marie est le suivant : 4,9 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

2025 pour protéger l' en construisant plus rapidement et plus efficacement aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures en simplifiant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en partenariat avec les municipalités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X .

