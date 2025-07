SASKATOON, SK, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui que les personnes à faible revenu auront maintenant accès à un plus grand nombre de logements abordables à Saskatoon, grâce à un investissement combiné de 1,1 million de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Le nouveau quadruplex, situé au 501 Avenue H South, comprend deux logements accessibles d'une chambre et deux studios. Par l'entremise de la Saskatoon Housing Authority, il offre un chez-soi à quatre locataires.

Le financement de cet aménagement a été fourni dans le cadre de l'initiative Saskatchewan Priorities de la Stratégie nationale sur le logement. Les logements appartiennent à la Saskatchewan Housing Corporation. La Saskatoon Housing Authority gérera l'entretien et la location de l'immeuble.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre nouveau gouvernement a été élu sur la promesse de bâtir le Canada. Le gouvernement fédéral est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour offrir aux gens de Saskatoon et d'autres collectivités le soutien dont ils ont besoin pour accéder à des logements abordables et de qualité convenable. Le nouvel ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui constitue un pas de plus pour veiller à ce que chaque personne au Canada ait un endroit sûr et confortable où vivre. » - L'honorable Buckley Bélanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« L'inauguration de ces quatre nouveaux logements à Saskatoon élargit l'accès à des logements abordables, tout en créant des espaces qui favorisent la sécurité et un avenir meilleur. Cet ensemble résidentiel reflète notre engagement continu à accroître l'offre de logements abordables dans la province. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Dans son budget de 2025-2026, le gouvernement de la Saskatchewan annonce un investissement provincial continu de 9,6 millions de dollars pour soutenir les réparations, l'entretien et le remplacement d'éléments de construction majeurs dans des logements appartenant à la province. La Saskatchewan Housing Corporation investit un montant global de 88,4 millions de dollars pour s'assurer que des logements locatifs sont disponibles dans l'ensemble de la province. Ce financement appuiera la réparation de jusqu'à 1 600 logements appartenant à la province au moyen d'investissements en capital. Il permettra aussi d'offrir cette année des logements sûrs et abordables à 350 ménages de plus que l'an dernier.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

