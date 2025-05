Aide au relogement - La Ville de Montréal se mobilise pour soutenir les ménages vulnérables à la recherche de logement à l'approche du 1er juillet

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal souhaite rappeler à la population qu'elle met en place plusieurs ressources pour venir en aide aux personnes qui sont toujours à la recherche d'un logement à l'approche du 1er juillet 2025. Pour offrir des solutions adaptées à la crise du logement, la Ville mobilise les équipes du Service de l'habitation, des arrondissements, du 211 et du 311, en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et ses partenaires.

Afin de faire connaître ses services, la Ville lance une campagne de sensibilisation en ligne, sur les médias sociaux et sur les ondes de plusieurs stations de radio, diffusée en six langues, en plus d'une campagne d'affichage dans les commerces locaux et les organismes en sécurité alimentaire.

La Ville, en partenariat avec l'OMHM, accompagne les ménages vulnérables dans leur recherche d'un logement où ils pourront s'installer durablement. D'autres services sont offerts dans certaines situations, tels que l'accès à un hébergement d'urgence et l'entreposage temporaire de biens personnels. Depuis 2023, la Ville a plus que doublé l'enveloppe dédiée à l'opération 1er juillet, qui est passée de 1,5 M$, en 2019, à 3,5 M$ annuellement.

Les personnes qui sont à la recherche d'un logement sont invitées à consulter l'outil de recherche de logement développé par l'OMHM. Il permet de trouver des logements disponibles à Montréal, en fonction du budget de la personne et du nombre de pièces recherchées.

Le Registre des loyers de l'organisme Vivre en ville, appuyé par la Ville de Montréal, peut également être utile pour connaître le prix moyen des loyers par secteur. Cet outil numérique, qui recense les loyers de plus de 20 000 logements à Montréal grâce à l'inscription volontaire de la population, vise à informer les locataires des prix réels des loyers et à les protéger des hausses abusives des propriétaires.

Des besoins tout au long de l'année

Les besoins en matière de relogement s'accentuent et sont présents tout au long de l'année, même si la période la plus intense demeure les mois de juin et juillet, autant en matière de demandes d'aide que d'hébergement.

L'OMHM a reçu 229 demandes d'aide au relogement entre le 1er janvier et le 24 avril 2025. De ce nombre, 34 ménages ont nécessité un hébergement temporaire. Depuis 2020, environ 926 demandes d'aide au relogement ont été reçues par an et plus d'une centaine de ménages ont été hébergés, chaque année.

« À tous les ans, le 1er juillet est une période particulièrement stressante pour de plus en plus de Montréalaises et Montréalais qui ont de la difficulté à trouver des options de logement répondant à leurs besoins et à leur budget. Face à la crise du logement et aux vulnérabilités croissantes, notre Administration continue de déployer différentes solutions, et met en place des ressources adaptées aux besoins de toute la population. C'est pourquoi, depuis 2019, nous avons doublé le budget annuel dédié à l'accompagnement des ménages pour la période de déménagement. Nous travaillons sans relâche avec l'OMHM pour offrir un accompagnement et un référencement efficaces, afin que chaque personne puisse trouver un logement adéquat. Depuis plusieurs années, Montréal se donne pour mission d'informer, de sensibiliser et de soutenir financièrement les ménages en difficulté. Évidemment, c'est nécessaire d'être plusieurs sur la ligne de front pour arriver à traverser la crise du logement. Chaque acteur doit en faire plus et la Ville va continuer de s'activer et de mobiliser ses partenaires pour ne laisser personne derrière », a déclaré Despina Sourias, conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs à la Ville de Montréal.

Pour obtenir de l'aide ou de l'information

Les citoyennes et les citoyens qui ont besoin d'aide pour trouver un logement peuvent contacter le 311 afin d'obtenir plus d'information et accéder aux ressources adéquates.

La Ville travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment le 211 Grand Montréal, pour soutenir toute personne présentant d'autres problématiques, telles que l'itinérance, l'insertion professionnelle, le retour à l'emploi ou des enjeux financiers. Pour découvrir les ressources d'aide disponibles, la population est encouragée à appeler au 211, un service accessible en tout temps et offert en plus de 200 langues.

Pour tous les détails et mieux comprendre l'offre disponible, rendez-vous à l'adresse montreal.ca. Il est possible de valider son éligibilité en communiquant avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]