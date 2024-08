Agrandissement et rénovation du PDQ 45 : l'administration Plante assure la pérennité du poste de quartier de Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a adopté une entente visant à renouveler le bail du poste de quartier 45 (PDQ 45) pour une durée d'au moins dix ans, avec 10 autres années en option, tout en rénovant et agrandissant de près de 45 % la superficie du poste.

Situé à Rivière-des-Prairies au 8200, boulevard Maurice-Duplessis depuis 1998, le PDQ 45 abrite non seulement des espaces à bureaux pour les agent(e)s du SPVM mais aussi un comptoir de services pour la population ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h.

« Je l'ai toujours dit et je le répète : Le PDQ 45 est là pour rester ! », affirme Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. « C'était impératif que l'on maintienne les services de notre poste de quartier à long terme à Rivière-des-Prairies. On a vu son importance dans les dernières années pour assurer le sentiment de sécurité de la population, c'est un service de proximité rassurant et apprécié par la population du secteur. Je veux remercier les milliers de citoyens de Rivière-des-Prairies qui se sont mobilisés dès 2016 pour sauvegarder leur PDQ ainsi que nos équipes qui ont travaillé fort pour réaliser un de nos engagement phare », se réjouit Caroline Bourgeois.

« Le sentiment de sécurité est crucial à la qualité de vie et nous sommes fiers d'avoir répondu positivement à un besoin exprimé depuis longtemps. Non seulement nous avons assuré l'avenir d'un poste de quartier qui joue un rôle important pour le quartier Rivière-des-Prairies, mais nous avons aussi permis son agrandissement. Quand la hausse importante des crimes par armes à feu est survenue, des efforts sans précédents menés par la Ville et le SPVM ont permis de diminuer considérablement ces événements. Nous continuerons de déployer tous les efforts nécessaires pour préserver le sentiment de sécurité partout à Montréal », ajoute Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

Pérennité : une entente jusqu'à 20 ans

Le bail du PDQ 45 venait à échéance en 2024 et il était nécessaire de le renouveler pour maintenir les opérations de ce poste de quartier. Mandaté par le SPVM, le Service de la stratégie immobilière (SSI) a négocié la prolongation de bail de 10 ans, rétroactivement à compter du 29 février 2024 moyennant un loyer total de 1 774 752,84 $, taxes incluses.

Une option de renouvellement de deux termes additionnels et consécutifs de cinq années chacune est également prévue à l'entente ce qui permettrait au SPVM d'assurer sa présence dans ces locaux jusqu'en 2044.

Agrandissement : un PDQ mieux adapté

L'entente prévoit aussi l'agrandissement et la rénovation du local, totalisant un montant additionnel de 632 492,50 $. En effet, le PDQ passera d'une superficie de 4 555pi2 à 6 562pi2, une augmentation de près de 45%, en plus de bénéficier de travaux de mise aux normes.

Plus précisément, les travaux consistent à ajouter une salle d'intervention de quartier afin de libérer la salle de conférence pour accueillir la population et les divers partenaires communautaires, la mise aux normes de la salle des effets saisis, peindre des murs, portes et cadres, remplacer les revêtements de plancher, refaire les armoires de cuisine, ajouter des zones de contrôle de la température, améliorer la performance acoustique de certains bureaux administratifs, installer des luminaires au DEL, ajouter une salle pour les vélos de patrouilles, etc. Selon l'échéancier prévu, l'ensemble des travaux devraient être complétés d'ici la fin 2024.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source: Nom : Catherine Cadotte, Titre : Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Téléphone : 514 465-2591; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des Affaires publiques et du Protocole, [email protected]