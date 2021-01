Agir maintenant pour la relance économique - Montréal appuie la transformation numérique des entreprises

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce une contribution financière de 300 000 $ au Cégep André-Laurendeau afin de soutenir les entreprises commerciales dans l'amorce ou la consolidation de leur virage numérique. Le cégep mettra ainsi en place des formations aux commerçants et aux travailleurs du secteur du commerce de détail pour leur permettre de développer leurs compétences en commerce et marketing électroniques et concrétiser le développement d'un site transactionnel.

La crise a forcé de nombreuses entreprises à accélérer un virage vers la transformation numérique qu'elles avaient déjà amorcé. L'importance du commerce en ligne demeurera même après la crise. La Ville de Montréal répond ainsi à l'urgence, en plus de mettre les bases pour l'économie de demain et aider les entrepreneurs à s'adapter.

La crise de la COVID-19 a mis plus que jamais en lumière l'urgence de la transformation numérique pour les entreprises commerciales qui souhaitent faire des affaires et vendre leurs produits en ligne. La Ville entend les soutenir et s'associe donc avec un établissement d'enseignement supérieur qui figure parmi les établissements les plus actifs en matière de diplomation en gestion de commerce (DEC ou AEC). Le Cégep André-Laurendeau propose différents formats et contenus de formation aux commerçants et aux travailleurs du secteur du commerce de détail pour leur permettre de développer leurs compétences en commerce et marketing électroniques.

« Ce deuxième confinement est très difficile pour nos entreprises et commerces locaux. La part des achats en ligne est en augmentation, une conséquence de la crise sanitaire qui représente à la fois un défi et une occasion pour les commerçants montréalais. Il est donc plus que pertinent de mettre en place des initiatives pour accompagner nos entreprises dans leur processus de virage électronique. Cette contribution permettra l'accompagnement personnalisé d'un grand nombre de détaillants montréalais dans leur projet de commerce en ligne, une démarche incontournable pour la relance économique de la métropole », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Rappelons que la Ville a dévoilé son plan de relance économique 2021, Agir maintenant pour préparer la relance, qui vise entre autres à soutenir l'achat local et les activités commerciales. Le projet du Cégep André-Laurendeau intitulé « Se lancer dans la vente en ligne » s'inscrit dans ce plan. Mentionnons enfin que le format formation-tutorat favorisera l'autonomie des participants en leur permettant de continuer à développer et entretenir leur site.

Faits saillants du projet

Faciliter le virage numérique de détaillants montréalais ayant pignon sur rue;

Offrir des formations de groupes axées notamment sur la stratégie de fidélisation client, les réseaux sociaux comme outil de marketing web et l'expérience client;

Offrir un tutorat personnalisé permettant la préparation et l'exécution de plan d'action distinct de vente en ligne;

Offrir un espace collaboratif aux participants pour stimuler la motivation, l'entraide et le codéveloppement dans la recherche de solutions;

Renouveler le modèle d'affaires des détaillants, pour vendre et promouvoir leurs produits, les rendant ainsi plus compétitifs;

Permettre aux commerçants de dénicher des occasions de croissance en capitalisant sur la vente en ligne;

Mettre en valeur les commerçants locaux et redynamiser les artères commerciales de la métropole.

« Le Cégep André-Laurendeau est fort actif dans le domaine du commerce électronique depuis plus de trois ans, et est fier de s'associer à la Ville de Montréal pour soutenir le développement économique de ses commerçants. Notre rôle est d'accompagner et de former le personnel de ce secteur par le développement de nouvelles compétences. Face à la situation dans laquelle nous vivons présentement, le nouveau programme offert en collaboration avec la Ville permettra aux commerçants d'offrir davantage leurs produits en ligne. En particulier, les commerçants participants apprendront à lancer une plateforme transactionnelle ou à l'améliorer, à mettre en place des outils et processus adaptés aux exigences du commerce en ligne, et à réaliser des stratégies et tactiques de marketing électronique pour attirer et fidéliser les consommateurs en contexte omnicanal. Pour mener à bien ce programme, le cégep confiera à Frédéric Viossat, conseiller en formation à la direction de la formation continue, la gestion de ce projet structurant en collaboration avec les membres de l'équipe de la Ville de Montréal », a commenté Richard Lavallée, directeur du service de la formation continue, du service aux entreprises, et des activités internationales du Cégep André-Laurendeau.

D'autres projets porteurs

Rappelons que la Ville de Montréal a également financé d'autres initiatives d'accompagnement pour appuyer les entreprises dans le virage numérique, dont un projet avec le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) visant à apporter un soutien technique à 400 détaillants pour maximiser leurs ventes en ligne ainsi qu'un autre, en collaboration avec Achetons plus ici de TechnoMontréal, prévoyant le déploiement d'une escouade d'étudiants en commerce numérique afin de favoriser une meilleure connaissance des technologies disponibles par les commerçants.

