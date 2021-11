Le Fonds et EDC travaillent ensemble depuis l'automne 2020 pour soutenir la croissance des entreprises

BOISBRIAND, QC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le partenariat formé par le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») et EDC à l'automne 2020 pour soutenir les entreprises pendant la pandémie se poursuit. Les deux organisations ont investi dans ABIPA International, le nouveau groupe formé par le regroupement d'Abipa Canada et de la société française Groupe ARM.

Avec le concours de partenaires institutionnels d'investissement comme le Fonds, EDC vient en aide aux exportateurs canadiens par l'entremise d'un nouveau volet du Programme de crédit aux entreprises (PCE), soit le Programme d'investissement de contrepartie, créé en avril 2020.

« Fort de son expertise sectorielle en transports et aérospatiale, le Fonds de solidarité FTQ est fier de participer à la relance de cette industrie fortement affectée par la pandémie sur le plan mondial. Ayant fait l'acquisition d'Abipa Canada en 2012 avec Jean Blondin et la direction, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur EDC pour appuyer la croissance internationale de ce fleuron, et de participer ainsi à l'effort de consolidation tant souhaité dans cette industrie stratégique pour le Québec. Nous entendons poursuivre notre étroite collaboration avec EDC, autant dans ce secteur névralgique que d'autres, au bénéfice de nos entreprises partenaires », déclare Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« EDC est fière d'établir des partenariats avec des investisseurs qui partagent la même vision, tels que le Fonds de solidarité FTQ, et dont la collaboration vient appuyer l'industrie canadienne et les entreprises du marché intermédiaire qui alimentent notre économie, a affirmé Julie Pottier, première vice-présidente, Canaux et Marketing, à EDC. Les partenariats avec le secteur financier sont essentiels à nos efforts d'aider les entreprises canadiennes à prospérer à l'international et, par le fait même, à produire en fin de compte des retombées pour l'économie canadienne. Grâce à notre investissement commun effectué dans le cadre du Programme d'investissement de contrepartie d'EDC, Abipa a pu obtenir les capitaux dont elle a besoin pour devenir un chef de file mondial dans le domaine de l'aéronautique, voire même tirer parti d'autres marchés étrangers. »

« Grâce à des programmes phares comme celui de l'Accélérateur 360°, supporté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et propulsé par Aéro Montréal, nous sommes en mesure d'accompagner l'internationalisation et la consolidation de nos entreprises québécoises. Nous sommes très fiers de voir émerger ce nouveau succès international grâce notamment aux investissements du Fonds de solidarité FTQ et EDC. À travers cette transaction, c'est un véritable rapprochement stratégique de deux entreprises aux expertises complémentaires qui renforcera, sans aucun doute, notre grappe aérospatiale québécoise », conclut Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Dans le cadre de l'entente de collaboration entre les deux organisations, le Fonds et EDC ont conjointement investi dans plusieurs entreprises au Québec depuis le début de la pandémie.

Depuis sa création en 1983, et ce, au 31 mai 2021, le réseau du Fonds de solidarité FTQ a investi 692 millions de dollars auprès de 36 entreprises du secteur de l'aérospatiale, appuyant 14 754 emplois directs et indirects.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

