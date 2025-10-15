Compétitivité des entreprises de pêche - Québec soutient la modernisation des usines de transformation de produits marins en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, et le député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, ont profité de leur visite à l'usine Les Pêcheries Gaspésiennes afin de réitérer l'importance du secteur des pêches pour l'économie de la région et l'autonomie alimentaire du Québec.

Ils ont ainsi confirmé une aide de 500 000 $ à l'entreprise pour des travaux de modernisation visant à automatiser le filetage et la transformation du sébaste. Cet investissement contribuera à stimuler l'économie locale de même qu'à maintenir et à créer des emplois dans la communauté.

Le sébaste est de retour dans les assiettes des Québécoises et des Québécois. La qualité de sa chair en fait une excellente option de rechange aux poissons à chair blanche importés, tels que le tilapia.

Au cours de la dernière année, les pêcheurs ont eu accès à du soutien financier du gouvernement pour équiper leurs bateaux en vue de la relance de la pêche au sébaste. Il est essentiel que les transformateurs aient également les moyens techniques de valoriser le produit.

La somme annoncée aujourd'hui porte à près de deux millions de dollars l'aide accordée aux entreprises de transformation de produits marins des régions de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (voir l'annexe 1 pour consulter la liste des aides financières accordées depuis janvier 2025).

Citations

« L'industrie de la transformation des produits marins est essentielle non seulement pour la vitalité de nos régions maritimes, mais également pour l'essor de notre économie partout au Québec. En favorisant la modernisation et en aidant les transformateurs à s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, nous contribuons à augmenter notre autonomie alimentaire, tout en offrant aux consommateurs des produits frais, savoureux et de grande qualité. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les Pêcheries Gaspésiennes sont un bon exemple de la volonté des entrepreneurs de la région de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui et à la demande des consommateurs. Je suis fier que l'intervention du gouvernement du Québec agisse comme un levier pour les aider à atteindre leurs objectifs de modernisation. C'est toute la communauté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui en profitera. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

L'aide a été accordée aux Pêcheries Gaspésiennes dans le cadre du volet 2 du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. L'objectif général de ce programme est d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales dans une perspective de développement durable.

Ce projet permet de contribuer aux objectifs de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions, notamment celui de développer le secteur dans un souci de valorisation des ressources marines et celui d'accroître la performance des entreprises et de la chaîne d'approvisionnement.

ANNEXE 1 : Aide financière - Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine (2025)

Gaspésie

Entreprise Aide accordée E. Gagnon et Fils ltée 128 219 $ La Crevette du Nord Atlantique inc. 86 625 $ Les Pêcheries Gaspésiennes inc. 500 000 $ Les Crustacés de Gaspé ltée 250 250 $ Crustacés de Malbaie inc. 67 517 $ Unipêche MDM ltée 125 879 $ Menu-Mer ltée 227 728 $ Total 1 386 218 $

Îles-de-la-Madeleine

Entreprise Aide accordée Pêcheries LéoMar inc. 474 586 $ Cégep de St-Félicien - Écofaune boréale 82 872 $ Boréal Oméga inc. 50 000 $ Total 607 458 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

