Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Plus de 46 000 $ accordé aux Comptonales

QUÉBEC, le 11 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 46 050 $ pour les divers événements liés aux Comptonales, qui se déroulent jusqu'au 13 octobre 2025.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Célébrant cette année leur 20e édition, les Comptonales sont l'occasion pour petits et grands d'apprécier des saveurs de toutes sortes. Plusieurs activités sont offertes comme un circuit gourmand composé de six destinations mettant chacune en lumière le travail de producteurs, de transformateurs et d'artisans locaux.

Citations :

« Les Comptonales constituent une vitrine sur le talent de nos producteurs et artisans du secteur agroalimentaire. Elles offrent l'occasion de découvrir des produits d'ici, de rencontrer des gens passionnés et de goûter à ce qui fait l'identité des Cantons-de-l'Est. Profitez-en pour faire le plein de provisions québécoises d'ici au 13 octobre prochain. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les Comptonales comportent un circuit gourmand mémorable pour toutes les personnes participantes. Cet événement faisant partie de l'offre touristique des Cantons-de-l'Est séduit les visiteurs année après année au début de la saison automnale. Il contribue au développement économique tout en valorisant les saveurs locales. Je vous invite chaleureusement à profiter de votre séjour pour découvrir les multiples attraits qui animent la région. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Depuis 20 ans, les Comptonales sont un incontournable pour les producteurs et les artisans comme pour les amoureux des saveurs d'ici. Cet événement phare fait rayonner le savoir-faire agroalimentaire de notre région et met en valeur la passion de celles et de ceux qui travaillent à nourrir l'Estrie. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne encore une fois cette belle célébration du terroir et de l'économie locale. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 31 050 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le ministère du Tourisme accorde 15 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

