Avis de ne pas consommer de pesto à la fleur d'ail préparé et vendu par l'entreprise Les récoltes de Samhain

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les récoltes de Samhain, située au 477, chemin de la Ferme-Joseph, à Déléage, avise la population de ne pas consommer le produit qui figure dans le tableau ci-dessous, car la durée de conservation indiquée est inadéquate.

Dénomination du produit Format Lot visé « PESTO À LA FLEUR D'AIL » 212 ml Toutes les unités vendues jusqu'au 21 octobre 2025

Pesto à la fleur d'ail (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 21 octobre 2025, et ce, dans plusieurs établissements de la région des Laurentides. Il était conditionné en pot de verre muni d'un couvercle métallique noir. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5428

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation