TIMMINS, ON, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - L'immigration se révèle essentielle à notre reprise économique après la pandémie et, maintenant plus que jamais, les nouveaux arrivants jouent un rôle de premier plan dans l'avenir des collectivités rurales et du Nord du pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir ces collectivités en augmentant l'immigration afin de créer des emplois, de remédier à la pénurie de main-d'œuvre et d'aider les entreprises à croître.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui l'élargissement du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) afin d'accroître les avantages de l'immigration dans les 11 collectivités participantes. Un certain nombre de nouvelles améliorations seront mises en œuvre cet automne et soutiendront les partenaires communautaires, les employeurs et les candidats en :

élargissant les limites géographiques des collectivités participantes suivantes afin qu'un plus grand nombre d'employeurs puissent y participer : North Bay ( Ontario ), Sudbury ( Ontario ), Timmins ( Ontario ), Thunder Bay ( Ontario ), Moose Jaw ( Saskatchewan ), Kootenay-Ouest (Colombie-Britannique) et Vernon (Colombie-Britannique);

permettant aux collectivités de participer pendant une période plus longue, jusqu'en août 2024, lorsque le projet pilote prendra fin;

aidant les partenaires communautaires à offrir un meilleur soutien aux candidats et aux employeurs;

réduisant le montant des fonds pour l'établissement que les participants doivent posséder;

renforçant l'intégrité du programme.

D'après les recommandations formulés par nos partenaires communautaires, ces changements constituent une nouvelle étape pour répondre à leurs besoins et favoriser la croissance dans les collectivités rurales et celles plus petites du pays. Grâce à l'élargissement des limites géographiques, le PPICRN aidera un plus grand nombre d'employeurs à combler les besoins essentiels du marché du travail.

Des programmes d'immigration régionaux comme le PPICRN sont de plus en plus importants pour la croissance durable de notre pays, et s'appuient sur le succès du nouveau Programme d'immigration au Canada atlantique (PICA) permanent, lancé en mars 2022, qui continue d'aider les provinces de l'Atlantique à attirer les nouveaux arrivants qualifiés dont elles ont besoin pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et aux défis démographiques dans la région. À ce jour, 167 candidatures confirmées au programme permanent ont été reçues depuis le lancement.

L'immigration francophone est également cruciale pour le Canada, y compris dans les collectivités rurales et nordiques. L'immigration est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir, voire augmenter, les populations des communautés francophones en situation minoritaire, et nous collaborons avec nos partenaires, provinces et territoires, pour nous assurer que les immigrants d'expression française ont la possibilité et les ressources pour s'installer et contribuer dans les communautés francophones partout au pays. Nous continuerons de prendre des mesures pour augmenter la proportion et la rétention des nouveaux arrivants d'expression française dans les communautés francophones d'accueil hors Québec.

L'expansion de l'immigration régionale s'appuie sur les travaux en cours visant à renforcer le système d'immigration du Canada, y compris notre plan d'embaucher jusqu'à 1 250 nouveaux employés d'ici la fin de l'automne afin de réduire les arriérés de demandes, en mettant l'accent sur la résolution des pénuries de main-d'œuvre, l'amélioration de l'expérience client et la réunion familiale. Nous prenons des mesures pour nous assurer que notre système d'immigration fonctionne bien pour tout le monde -- y compris les personnes dans les collectivités rurales et du Nord.

Citation

« Les collectivités rurales et du Nord doivent surmonter des défis uniques sur le plan économique et démographique, et l'élargissant du PPICRN annoncée aujourd'hui permet aux collectivités de répondre plus facilement à leurs besoins essentiels du marché du travail. Elles élargissent également les limites des collectivités afin que les employeurs des régions éloignées puissent accéder au programme, ce qui contribue à soutenir le développement économique et la croissance dans les petites collectivités partout au pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les collectivités rurales emploient plus de 4 millions de Canadiens et représentent près de 30 % du PIB. Elles contribuent à fournir de la nourriture, de l'eau et de l'énergie aux centres urbains, soutenant ainsi les industries qui favorisent la prospérité de l'économie canadienne.

Les 11 collectivités du PPICRN sont North Bay ( Ontario ), Sudbury ( Ontario ), Timmins ( Ontario ), Sault Ste. Marie ( Ontario ), Thunder Bay ( Ontario ), Brandon ( Manitoba ), Altona / Rhineland ( Manitoba ), Moose Jaw ( Saskatchewan ), Claresholm ( Alberta ), Kootenay-Ouest (Colombie-Britannique) et Vernon (Colombie-Britannique).

On estime qu'une moyenne de 125 nouveaux arrivants et les membres de leur famille pourraient être accueillis dans chacune des communautés participantes, chaque année.

Il y a un maximum de 2 750 demandeurs principaux, plus les membres de la famille, dont les demandes peuvent être acceptées pour traitement dans le cadre du PPICRN, au cours d'une année donnée.

En janvier 2022, le gouvernement du Canada a investi 35 millions de dollars pour s'assurer que les nouveaux arrivants qui s'établissent dans les petites villes et les collectivités rurales ont accès aux services essentiels au cours de leur première année au Canada .

