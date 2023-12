Accroître l'autonomie du Québec en sciences de la vie - Appui de 36 M$ à Grifols pour démarrer une usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma à Montréal

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, un prêt de 36 millions de dollars à Grifols Canada thérapeutiques (Grifols) pour soutenir le démarrage d'une usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma à Montréal.

Le projet, évalué à 153,2 millions de dollars, comprend le réaménagement et l'agrandissement d'un bâtiment industriel acquis par l'entreprise en 2020 ainsi que la mise à niveau des installations existantes et l'achat d'équipements spécialisés. À terme, il permettra de créer 184 emplois à valeur ajoutée dans le secteur québécois des sciences de la vie.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce au démarrage de cette usine, Grifols deviendra le premier fabricant commercial à grande échelle au Canada à produire deux des principaux dérivés du plasma, soit des produits d'immunoglobulines et d'albumine. Cette production solidifiera la chaîne d'approvisionnement du Québec.

« Le projet de Grifols renforcera la production locale et les capacités manufacturières au Québec, un objectif important de notre Stratégie québécoise des sciences de la vie. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut assurer l'autonomie de nos chaînes d'approvisionnement dans un secteur stratégique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Fondée en 1909, Grifols est une entreprise multinationale qui se spécialise dans la fabrication de produits dérivés du plasma. Sa maison mère est située à Barcelone, en Espagne, et elle possède seize usines de biofabrication réparties à travers le monde.

La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise notamment à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ces objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards de dollars.

