Une capacité supplémentaire renforcera les liens entre les affaires et les voyages pour faire croître l'économie canadienne et créer des bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens

OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - Que ce soit pour un séjour chez la famille ou des amis, ou pour l'acheminement de produits vers des marchés du monde entier, les Canadiennes et les Canadiens comptent sur l'industrie de l'aviation pour fournir une grande diversité de services aériens internationaux. L'élargissement des relations existantes du Canada en matière de transport aérien permet aux compagnies aériennes de mettre en place plus de choix de vols et d'itinéraires, ce qui profite aux personnes qui voyagent et aux entreprises qui disposent de plus de possibilités, tout en créant des bons emplois pour la population canadienne et en faisant croître notre économie.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la conclusion récente d'un accord élargi de transport aérien entre le Canada et les Émirats arabes unis (ÉAU), qui constituent le principal marché de transport aérien du Canada au Moyen-Orient. L'accord élargi permet 21 vols par semaine pour chaque pays. Cela permettra d'augmenter de 50 p.100 le nombre de vols par rapport au nombre maximum auparavant possible, facilitera la création de nouveaux itinéraires et donnera aux compagnies aériennes une plus grande souplesse pour s'adapter aux changements de la demande du marché.

Cette mesure importante permettra de mieux répondre aux besoins du marché croissant du transport aérien entre le Canada et les ÉAU, d'améliorer la connectivité mondiale du Canada et de soutenir le tourisme et les activités commerciales entre les deux pays.

Les nouveaux droits accordés en vertu de l'accord élargi peuvent être immédiatement exercés par les compagnies aériennes. Ce nouvel accord s'inscrit également dans le cadre de la stratégie indopacifique du Canada, puisque les ÉAU servent de plaque tournante pour de nombreux vols à destination de l'Asie.

Citations

« L'élargissement de l'accord de transport aérien entre le Canada et les Émirats arabes unis améliorera la connectivité internationale du Canada ainsi que les liens entre personnes et commerciaux. Alors que nous continuons d'appuyer la reprise de l'industrie aérienne du Canada, nous sommes heureux que cet accord élargi profite à un plus grand nombre de voyageuses et voyageurs canadiens, de parties prenantes de l'industrie et de membres du personnel du secteur aérien canadien. C'est une bonne nouvelle pour le tourisme et pour la création de bons emplois pour la classe moyenne au Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports du Canada

« Le Canada et les Émirats arabes unis entretiennent des relations vastes et profondes, fondées sur des liens interpersonnels étroits et sur des relations en matière de commerce et d'investissement. L'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à aider les entreprises canadiennes à croître et à diversifier leurs marchés sur la scène mondiale, et favorisera un plus grand développement économique et social entre nos deux pays. »

L'honorable Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Les faits en bref

L'accord de transport aérien entre le Canada et les ÉAU a été conclu en 1999, a été élargi en 2018, puis encore une fois en avril 2023.

et les ÉAU a été conclu en 1999, a été élargi en 2018, puis encore une fois en avril 2023. L'élargissement de l'accord avec les ÉAU a été guidé par la politique Ciel bleu du Canada , qui encourage la concurrence durable à long terme et le développement des services aériens internationaux.

Lien connexe

Informations supplémentaires sur la politique Ciel bleu.

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055