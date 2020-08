Accompagnement des personnes en situation d'itinérance - L'agglomération de Montréal, le réseau de la santé et les organismes communautaires continuent de collaborer pour s'assurer qu'aucune personne ne soit laissée pour compte

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 a eu des conséquences importantes sur les populations les plus vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance, qui ont vu leurs ressources traditionnelles être affectées. Afin de s'assurer qu'aucune personne ne soit oubliée en ces temps troubles, l'agglomération de Montréal travaille depuis le début de la crise avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) et les organismes communautaires afin d'offrir les ressources appropriées aux populations itinérantes. À ce jour, malgré l'amorce d'une période de transition liée au déconfinement, plusieurs places sont toujours disponibles pour les personnes en situation d'itinérance.

« Plusieurs dizaines de places demeurent disponibles dans les services d'urgence temporaires mis en place par l'agglomération de Montréal et le réseau de la santé, en partenariat avec les organismes communautaires, ainsi que dans le réseau traditionnel des services d'hébergement d'urgence. De plus, de nombreux sites sont présentement en développement, dont un à l'ancien hôpital Royal-Victoria, un refuge situé dans l'Est de Montréal et un refuge dédié aux personnes autochtones. Ces sites, qui devraient pouvoir accueillir des gens d'ici la fin du mois d'août, offriront des dizaines de places supplémentaires aux personnes en situation d'itinérance », a souligné Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif.

Toutes les personnes qui étaient hébergées dans des lieux temporaires qui ont fermé leurs portes ont bénéficié de soutien et d'accompagnement pour être référés vers d'autres lieux d'hébergement ou ressources appropriées à leur situation. De plus, une vigie continue du nombre de lits et ressources disponibles à Montréal est assurée par le réseau de la santé et la Ville de Montréal.

« Dès le mois de mars, une trajectoire a été mise en place conjointement par le CCSMTL, la Ville et plusieurs organismes communautaires afin de répondre aux besoins particuliers des personnes en situation d'itinérance dans le contexte de la COVID. Celle-ci va du repérage des personnes, au dépistage, à l'hébergement adapté à la situation jusqu'aux soins de santé, lorsque requis. Avec le déconfinement et l'évolution de la pandémie, la période actuelle nous amène à procéder, toujours conjointement, à une transition des services temporaires mis en place vers une reprise des services par le milieu communautaire dans le respect des mesures de santé publique et dans une une vision structurante de réinsertion pour les personnes. Le principal défi de cette transition relève du fait que les personnes déplacées lors de fermetures de sites temporaires, malgré l'orientation reçue, ne migrent pas nécessairement directement d'un lieu de service à un autre. Cela démontre donc l'importance de stabiliser l'offre de services et les nouvelles mesures qui se mettent actuellement en place, » a indiqué Julie Grenier, directrice adjointe à la Direction des services généraux et partenariats urbains du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

« Au plus fort de la pandémie et du confinement, l'agglomération de Montréal, le CCSMTL et les partenaires communautaires ont déployé des mesures exceptionnelles pour compenser la fermeture et la réduction de certains services des organismes communautaires et l'impact des mesures sanitaires dans les refuges existants. Ces services communautaires reprennent graduellement leurs activités, ce qui permet à l'agglomération de Montréal, le réseau de la santé et les partenaires communautaires de mettre en place le plan de transition préparé en concertation. Plusieurs lieux disponibles pendant le confinement avaient été réquisitionnés par l'agglomération pour offrir des services d'urgence. Ces sites doivent graduellement retrouver leur vocation initiale au service des citoyennes et des citoyens », a mentionné Nathalie Goulet.

En date du 3 août, 65 lits d'hébergement d'urgence étaient toujours disponibles dans les différents sites de la métropole pour accueillir des personnes dans le besoin. Depuis le mois de juin, le plus haut taux d'achalandage des mesures d'urgence mises en place a été de 494 personnes pour 742 lits disponibles.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221