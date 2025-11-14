Accès aux soins de santé - Le gouvernement du Québec maintient un corridor de services en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. François Legault, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, ainsi que le député de Rouyn-Noranda, M. Daniel Bernard et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annoncent le rétablissement du corridor de soins vers l'Ontario pour des résidents de la région.

Pour assurer cette continuité et répondre aux particularités régionales, le gouvernement accorde un financement de 300 000 $ à Santé Québec, qui soutiendra ainsi le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dans la gestion de la facturation des honoraires de médecins ontariens offrant des services aux patients québécois concernés.

Au cours des derniers mois, l'arrêt du processus permettant la facturation des soins offerts en Ontario a compliqué le suivi médical de plusieurs patients, particulièrement ceux qui vivent plus près des établissements ontariens que des installations de la région.

La priorité est de s'assurer que tous les citoyens ont accès à des soins de qualité. Le soutien annoncé aujourd'hui permet donc de rétablir rapidement ces services essentiels. Le gouvernement poursuivra le travail avec Santé Québec afin de mettre en place une solution durable.

Citations :

« L'accès aux soins est crucial pour la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce financement de 300 000 $ permet de soutenir le CISSS et de garantir que les patients continueront de recevoir les soins dont ils ont besoin, tout en tenant compte des réalités particulières de la région. C'est un exemple concret de notre engagement à être présents et à veiller à une meilleure équité des soins pour la population. »

François Legault, premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Le gouvernement est pleinement engagé à soutenir les régions et à assurer la continuité des services de santé. Cette aide ponctuelle illustre notre volonté d'agir rapidement et de manière responsable, en plaçant la sécurité et le bien-être des patients au cœur de nos décisions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Dans ce contexte particulier, nous avons pu travailler ensemble pour trouver une solution qui assure la continuité des soins et respecte les réalités de notre territoire. Cette mesure démontre que nous sommes à l'écoute et que nous travaillons pour que les citoyens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, où qu'ils habitent. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda

« L'Abitibi-Témiscamingue fait face à des défis particuliers en matière d'accès aux soins, notamment en raison des distances à parcourir. Je suis fière que le gouvernement ait choisi de soutenir le CISSS et de garantir l'accès à un suivi médical adapté pour tous les patients concernés. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

