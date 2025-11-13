Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 novembre 2025
13 nov, 2025, 16:53 ET
QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Inauguration de l'antenne Deux-Montagnes du REM
Heure : 10 h 00
Lieu : Montréal
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
