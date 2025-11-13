Avis aux médias - Point de presse concernant la Loi visant principalement à instaurer la responsabilité quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, concernant certaines mesures de la Loi 2. 

DATE :

Le jeudi 13 novembre 2025

HEURE :

9 h 30

LIEU :

Foyer de l'Assemblée nationale

