Avis aux médias - Point de presse concernant la Loi visant principalement à instaurer la responsabilité quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Santé
13 nov, 2025, 08:00 ET
QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, concernant certaines mesures de la Loi 2.
DATE :
Le jeudi 13 novembre 2025
HEURE :
9 h 30
LIEU :
Foyer de l'Assemblée nationale
SOURCE Cabinet du ministre de la Santé
Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170
