Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre de services scolaire du Littoral

Mme Marie-Pier Cabana est nommée, à compter du 24 novembre 2025, administratrice du Centre de services scolaire du Littoral. Mme Cabana est directrice de l'École Mgr-Scheffer de ce centre.

Tribunal administratif du Québec

M. Pierre Bleau est nommé, à compter du 13 novembre 2025, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Bleau est médecin psychiatre.

M. Pierre Landry est nommé, à compter du 13 novembre 2025, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Landry est médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Tribunal administratif du travail

Mmes Louise Guay, Valérie Lajoie et Sylvie Lévesque sont nommées de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Commission de la capitale nationale du Québec

Mme Marie-Josée Morency est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mmes Nathalie Houle et Josée Ouellet sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Université du Québec

M. Hugo Cyr est nommé de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias , Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321