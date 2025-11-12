Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 novembre 2025
12 nov, 2025, 17:49 ET
QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Cérémonie dans le cadre du 50e anniversaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (prise d'images)
Heure : 11 h 15
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Le lieu exact sera confirmé aux médias accrédités.
Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected] .
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
